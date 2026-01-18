我是廣告 請繼續往下閱讀

▲1月19日即是馬丁路德金恩紀念日（MLK Day），NFL 決定在包含野馬對戰教士、49人對戰海鷹、特修斯對戰愛國者，以及公羊對戰熊隊的所有分區輪賽事中，全面呈現此標語。（圖／美聯社／達志影像）

本週末觀看NFL國家美式足球聯盟（英語：National Football League）季後賽分區輪（Divisional Round）賽事的球迷會發現，無論是球員頭盔還是球場達陣區（End zones），都印有明顯的「Choose Love（選擇愛）」字樣。這並非單一球隊的行為，而是全聯盟為了致敬美國民權運動領袖馬丁路德·金恩博士（Martin Luther King Jr.）所做的特別安排。由於1月19日即是馬丁路德金恩紀念日（MLK Day），NFL 決定在包含野馬對戰教士、49人對戰海鷹、特修斯對戰愛國者，以及公羊對戰熊隊的所有分區輪賽事中，全面呈現此標語。NFL社會責任高級副總裁安娜·艾薩克森（Anna Isaacson）對此表示：「金恩博士傳遞的訊息持續引導著聯盟在關鍵時刻的展現。選擇愛已成為各隊廣泛接受的重要訊息，因為它反映了金恩博士所擁護的核心價值——尊嚴、同理心，以及對共同人性的承諾。」她也透露，這項標語除了在本週末出現，也將延續至下個月的第60屆超級盃（Super Bowl LX）。事實上，「Choose Love」標語最早是由水牛城比爾（Buffalo Bills）在2022年率先發起。當時布法羅發生了一起嚴重的集體槍擊案，球隊以此標語作為社群療癒與團結的象徵。隨後，NFL 開放各隊在賽季中自行選擇多種社會正義標語裝飾場地，而「Choose Love」因其強大的包容性，成為各隊最受歡迎的選擇之一。在本週末的賽事中，這兩個簡單的單詞不僅裝飾了比賽場地，更提醒著全美觀眾在觀賞激烈賽事之餘，不忘實踐民權運動中「選擇友愛、反對仇恨」的精神。馬丁路德金恩（Martin Luther King, Jr.，1929-1968）是20世紀美國最著名的民權運動領袖與社會活動家。出身於亞特蘭大的他，深受基督教信仰與甘地非暴力抵抗思想的影響，致力於推動非裔美國人的基本人權與法律地位。他最為世人所熟知的貢獻，是在1955年領導蒙哥馬利公車抵制運動，以及在1963年「向華盛頓進軍」行動中，於林肯紀念堂發表了震撼全球的演說《我有一個夢》（I Have a Dream），並在1964年獲得諾貝爾和平獎。金恩博士終其一生堅持「非暴力不合作」的抗爭手段，成功促使美國國會通過了《1964年民權法案》與《1965年選舉法案》，徹底終結了美國南方長達數十年的種族隔離政策。儘管他在1968年於田納西州孟斐斯不幸遇刺身亡，但其所主張的尊嚴、同理心與追求平等正義的精神，至今仍是美國乃至全球社會運動的重要指引。每年1月的第三個星期一已被定為「馬丁路德金恩紀念日」，以表彰其為人類平等做出的卓越貢獻。