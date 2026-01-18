我是廣告 請繼續往下閱讀

受到美股4大指數全面上揚，科技業與金融業財報護體提振，加上台美達成協議，宣布台灣對等關稅調降至15%且不疊加等諸多消息帶動，挹注市場多頭信心，台股16日周五終場收在31408.7點，上漲598.12點、再寫收盤新高，成交量明顯放大至8468億元；周線連四紅。法人指出，短期雖可能因股價漲多而出現較大震盪，但明辨個股中長期競爭力將提供逢低買進機會，AI相關個股股價走勢從初期的百花齊放逐步開始出現分化。針對近期台股盤勢，安聯投信台股團隊指出，市場關注重要法說登場，隨後亮麗法說訊息激勵半導體類股相關表現，再加上金融業公布正向財報後股價勁揚，美國4大指數全面走強，在AI題材相關撐腰以及關稅傳佳音等雙利多提振下，交投持續熱絡。展望後市，安聯投信台股團隊表示，ChatGPT問世已超過3年，企業資本及股市資金紛紛投入高度成長的AI相關領域，但隨著成長基期墊高及投資人開始針對投資報酬率更為審慎評估，AI相關個股股價走勢從初期的百花齊放逐步開始出現分化。值得留意的是，尤其Google Gemini 3發布後廣受好評，市場看好大型CSP業者將透過既有業務的現金流及豐富生態系搶占AI應用份額，大語言模型新創業者未來融資狀況將是相關供應鏈訂單變數。安聯投信台股團隊表示，AI進展幾乎每3個月就出現迭代，在未來代理AI或實體AI尚未出現殺手級應用前，模型本身路線都還處於變動中，過早押寶特定路線將造成不可逆的損失，預期2026年到2027年GPU及ASIC將呈現百家爭鳴。在投資機會上，安聯投信台股團隊表示，部分供給有限的零組件將是晶片能否準時量產的戰略物資，可專注關鍵零組件龍頭為主要布局方向。短期雖可能因股價漲多而出現較大震盪，但明辨個股中長期競爭力將提供逢低買進機會。傳產方面，關稅問題可望趨緩，有利稍早流失訂單回流跟評價面回升。