波特蘭拓荒者隊（Portland Trail Blazers）官方今（18）日正式宣布，從G聯盟下屬球隊撕裂之城混音（Rip City Remix）召回中國長人楊瀚森（Yang Hansen）。由於這項人事異動，楊瀚森將有機會在今日對陣洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers）的主場比賽中登場。若順利出賽，這將是他個人連續兩天的「背靠背」賽程。楊瀚森近期在G聯盟表現極其亮眼，正處於職業生涯的上升期。在昨日對陣俄克拉荷馬城藍隊（Oklahoma City Blue）的比賽中，他獨拿14分、17籃板、2助攻與2阻攻，其中17個籃板刷新了他在G聯盟的單場最高紀錄。總計近兩場G聯盟賽事，楊瀚森繳出場均18分、12籃板、2.5助攻及2阻攻的頂級數據，不僅在首戰砍下全隊最高的22分，次戰賽後更因卓越表現獲頒球隊內部獎牌，並在隊員大合影中掛著獎牌開心合照。混音隊總教練賽後對他讚不絕口，將其定義為「球隊在攻防兩端的錨」，並特別點出他的籃板能力與英語溝通已有長足進步，目前已有一半的內容不需依賴翻譯協助。相較於在G聯盟的得心應手，楊瀚森本季在拓荒者隊的發揮空間較為有限。賽季至今，他為拓荒者出戰23場，場均僅獲2.5分、1.8籃板，投籃命中率為29.2%，三分球命中率則為16.1%。他上一次在 NBA 賽場露面是1月14日對陣勇士隊，當時替補上陣約12分鐘，貢獻3分與2籃板。今日對陣湖人隊，由於對方核心東契奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）均因傷缺陣，僅剩41歲老將詹姆斯（LeBron James）單核帶隊，禁區壓力相對較小，這對於尋求在 NBA 站穩腳跟的楊瀚森而言，無疑是爭取表現的絕佳機會。拓荒者上一場比賽以117：101擊敗老鷹隊，目前團隊氣氛正佳。楊瀚森的歸隊將為球隊提供更厚實的禁區深度。面對正處於轉隊流言風暴中心的詹姆斯，楊瀚森能否在NBA賽場複製他在G聯盟的統治力，將成為今日灣區與亞洲球迷共同關注的焦點。