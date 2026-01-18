我是廣告 請繼續往下閱讀

2023年選秀狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）在NBA展現的天賦，早已刷新了籃球運動的上限。然而，這股「法國旋風」可能才剛剛開始。在昨（17）日的一場法國U21聯賽中，文班亞馬的親弟弟奧斯卡（Oscar Wembanyama）大放異彩，單場砍下20分並展現8籃板、4抄截的全能身手，隨著他具備參加2026年NBA選秀的資格，聖安東尼奧馬刺隊是否有機會促成「兄弟籃球」，已成為馬刺球迷熱議的焦點。目前效力於斯特拉斯堡隊（SIG Strasbourg）的奧斯卡，在今日對陣BCM的比賽中展現了極高的效率。現年18歲、身高已達203公分的奧斯卡，全場出賽投籃13投9中，其中三分球3投2中，不僅進攻手感火熱，防守端更貢獻了4次抄截與8籃板。比起哥哥維克托那近乎外星人的224公分身高，奧斯卡目前更傾向於一名現代的全能型前鋒。他在場上流暢的持球能力、優異的防守判斷力以及日漸穩定的外線手感，都顯示出他並非僅僅依靠哥哥的光環，而是具備挑戰籃球最高殿堂的實力。雖然奧斯卡目前尚未正式宣布投入2026年選秀，不過在目前的2026年選秀預測榜單中，奧斯卡尚未穩坐首輪位置，多數專家認為若他今年參選，預計會在第二輪末段被選中。然而，這對馬刺隊而言卻是絕佳契機。馬刺隊目前在2026年選秀大會中握有多枚次輪選秀權，這讓球團擁有極大的操作彈性。如果馬刺高層評估奧斯卡的成長曲線能與哥哥產生化學反應，利用次輪籤將這位「狀元親弟」帶回聖安東尼奧，將是一筆風險極低且話題性十足的補強。