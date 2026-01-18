在美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）征戰13個賽季、曾兩度入選全明星賽的資深後援投手普雷斯利（Ryan Pressly），於今（18）日正式透過美媒《The Athletic》發表聲明，宣布結束其長達13年的職業棒球生涯。現年37歲的普雷斯利曾是休士頓阿太空人隊（Houston Astros）奪下世界大賽冠軍的最後一道防線，生涯拿下過117次救援成功，他在聲明中感性表示：「我決定脫下球鞋，離開投球丘，這是一個苦甜參半但無比精彩的旅程。」。
從第11輪選秀到世界大賽冠軍 普雷斯利的勵志生涯
普雷斯利在2007年選秀會上僅以第11輪（總順位354位）被紅襪隊選中，其成名之路並非一帆風順。他在2013年於雙城隊（Twins）升上大聯盟，隨後在2018年轉戰太空人隊後迎來生涯巔峰。
2019年他創下連續40場無失分的大聯盟紀錄，並首度入選明星賽。2021年至2023年期間，他穩坐阿斯特羅斯守護神寶座，其中在2022年世界大賽表現尤為神勇，出賽10場防禦率是完美的0.00，並在關鍵第六戰抓下最後一個出局數，成為奪冠的「封王投手」。此外，他也曾代表美國隊參加2023年經典賽（WBC）並獲得亞軍。
珍惜牛棚情誼 開啟人生新篇章
普雷斯利在退休聲明中特別提到對隊友與教練的感謝：「我會懷念牛棚夥伴們之間的友誼，以及那些在緊要關頭用玩笑緩解緊張氣氛的日子。雖然不捨，但我對與家人共同開啟的新生活與冒險感到興奮。」
普雷斯利去年賽季效力於芝加哥小熊隊（Cubs），出賽44場取得2勝3敗、7次中繼成功與5次救援成功，防禦率為4.35。儘管身手仍具競爭力，但他選擇在生涯累積117次救援成功與111次中繼成功的亮眼數據下，優雅地轉身離開。
傳奇數據回顧 穩定與耐操的象徵
普雷斯利是大聯盟少數能同時在「救援成功」與「中繼成功」均突破百次的頂尖後援投手。他在生涯累計667場登板中，僅有3.33的防禦率，並在季後賽展現強大的心理素質，多次在最高張力的舞台上守住勝果。
隨著他的引退，阿斯特羅斯王朝的黃金牛棚成員也逐一退隱或轉隊，讓不少球迷感到一個時代的終結。
📌 普雷斯利 Ryan Pressly小檔案
大聯盟資歷：13 年（Twins, Astros, Cubs）。
生涯數據：667場登板、37勝39敗、117救援、111中繼、防禦率3.33。
重要榮譽：2次全明星（2019, 2021）、2022世界大賽冠軍。
季後賽神蹟：2022年季後賽10場出賽0失分。
