我是廣告 請繼續往下閱讀

不只三色豆奶茶！彰化炸物店「三色豆雞排」超狂

▲彰化炸物店開賣「三色豆雞排」，宣傳照中雞排內塞滿了三色豆，看起來十分違和。（圖／心口福脆皮雞排彰化社頭店臉書）

三色豆炸雞實體公開！老闆親曝口感：不難吃

店家透露有試吃過成果，笑說「其實並不難吃」，網路上也有民眾搶先開箱，表示雞排皮十分脆，但一咬下去就會有滿滿的蔬菜味道，口感難以言喻。

▲三色豆雞排單份80元，店家公開試吃心得，保證「並不難吃」。（圖／心口福脆皮雞排彰化社頭店Threads）

📍「三色豆雞排」開賣地點、時間