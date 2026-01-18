先前三色豆奶茶開賣引爆全台討論，吸引全台勇者搶購試喝，近日彰化社頭炸物店跟上風潮，宣布將開賣「三色豆雞排」，每份只要80元，把台灣人最愛的炸物雞排與地獄食材三色豆結合，雞排實體內部更有快滿出來的三色豆，瞬間引爆網友驚呼「不准玩三色豆！」再度讓三色豆商品成為熱門話題，店家也曝光試吃口感，笑說「其實並不難吃」。
不只三色豆奶茶！彰化炸物店「三色豆雞排」超狂
新北中和新生街「欣樂早午餐」日前推出「三色豆奶茶」，詭異組合意外在網路上爆紅，推出6間就賣超過200杯，未來甚至還會成為店內常駐品項。近日彰化縣「心口福脆皮雞排彰」跟上三色豆風潮，宣布從1月17日起將開賣「三色豆雞排」，每份價格只要80元，一口就能嚐到酥脆雞肉與滿滿蔬菜味。
三色豆炸雞實體公開！老闆親曝口感：不難吃
店家公開「三色豆雞排」實體照片，從畫面中可見，原本單純的炸雞排，內部竟塞了玉米粒、紅蘿蔔丁、青豆仁，三色豆滿到幾乎快掉出來，完全無法忽視，畫面詭異到讓網友嚇喊「我的天啊！為啥要在美味的雞排裡面放三色豆」、「到底怎麼塞進去的」、「雞排留下，帶著你的三色豆滾去火星」、「不准再用三色豆給我創意料理」。
不過「三色豆雞排」究竟口感如何？店家透露有試吃過成果，笑說「其實並不難吃」，網路上也有民眾搶先開箱，表示雞排皮十分脆，但一咬下去就會有滿滿的蔬菜味道，口感難以言喻。
根據店家線上訂購資訊，三色豆雞排是期間限定商品，口味部分可選擇胡椒、辣味、梅子、海苔、孜然等，也可加價多加韓醬、椒麻等醬料。目前心口福脆皮雞排有2間分店，包括彰化社頭店、彰化大葉店皆有販售，其中彰化社頭店強調，因店面是一人作業，且主打餐點現點現炸，若想朝聖嘗鮮的民眾敬請耐心等候。
📍「三色豆雞排」開賣地點、時間
🟡心口福脆皮雞排【彰化社頭店】
店家地址：彰化縣社頭鄉中山路一段830號
營業時間：每日上午10:30～下午17:00
店家電話：04-8739629
網路訂餐點此
🟡心口福脆皮雞排【彰化大葉店】
店家地址：彰化縣大村鄉山腳路92-12號
營業時間：每日下午15:30～晚上22:00，週四公休
店家電話：0966-202-828
網路訂餐點此
