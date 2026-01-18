我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北市大安17日晚間發生持斧砍人案，30歲盧姓男子疑因300萬元投資糾紛、追砍友人林男。警方迅速圍捕逮人，並當場查獲沾血斧頭。（圖／翻攝畫面）

台北市大安區濟南路17日晚間發生一起持斧砍人案件。30歲盧姓男子疑因債務糾紛，持斧頭攻擊同為30歲的林姓男子，造成林男雙腳及左手多處受傷。警方獲報後立即趕抵現場，將林男送醫救治，所幸傷勢穩定、意識清楚，無生命危險。警方調查指出，盧姓嫌犯與林男原本相識，雙方疑因合夥投資約300萬元發生糾紛。盧男出資後至今約半年，投資款項去向不明，17日晚間盧男夥同另一名友人要求林男出面協調賠償，但未獲正面回應，雙方遂相約在仁愛路三段一帶談判。在談判的過程中，盧男不滿認為遭對方以「話術」騙錢投資，且不滿林男態度，情緒失控之下持斧頭攻擊。林男見狀從仁愛路三段5巷一帶往東逃跑，一路逃至仁愛路三段31巷，最後於濟南路因體力不支跌倒，盧男隨即壓制其身體並揮砍，造成多處刀斧傷。警方獲報後迅速展開圍捕，短時間內於案發地周邊將盧嫌逮捕到案，並查扣一把沾有血跡的斧頭。經查，盧男有多項傷害前科。警方也指出，盧嫌當晚是與一名男性友人駕車到場談判，事發後該名友人已駕車逃離，相關身分仍待追查。大安分局已成立專案小組，擴大調閱監視器畫面與相關跡證，全力追緝在逃共犯，釐清確切犯案動機與分工，全案將依殺人未遂罪嫌移送法辦。