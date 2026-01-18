我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院長韓國瑜日前出席雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會，直指我國政府把太多注意力放在台積電等高科技半導體產業，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲，他舉例值得驕傲的產業，像是醫療、傳統產業、農漁產品，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。韓國瑜16日與多位國民黨立委一起出席雲林縣農產推廣記者會，他在致詞時首先表示，今天看到雲林茂谷柑就知道過年快要到了。他提及，茂谷柑緣起於民國60年一位台大教授自美國引進台灣，茂谷柑代表著新年吉祥如意，它皮薄、汁多、對養顏美容效果也非常的好。他也感謝在場立委體恤農民的辛勞，常透過立法院這個平台，把家鄉農民、漁民、畜農等各種辛苦的產品推銷到各地，同時呼籲大家多多來採購在地農漁產品。韓國瑜談到，我國政府把太多注意力放在台積電等高科技半導體產業，卻常忽略台灣還有許多令人感到驕傲的產業。其一是醫療，台灣進步的醫療技術和裝置，是全亞洲頂尖的；其二，台灣的傳統產業，從大家身上穿的衣服、鞋子、襪子、帽子，到日常使用的刀叉、運動器材、高爾夫球杆、乒乓球、棒球、籃球、躲避球等等用品，甚至包括禿頭用的假髮，台灣都是世界第一，但這些產業卻時常嚴重被低估；第三，是農漁產品，他舉例曾到香港做過調查，全香港有700萬人口，25%的進口水果來自日本，僅有4%來自台灣，沒有能讓香港人了解到台灣優良的水果，實在可惜，我國政府應該大力來協助推銷。韓國瑜最後再次呼籲，大家要全力給台灣最辛苦的農漁民朋友們一個機會，讓他們辛苦耕耘可以獲得穩定的收入，可以養家餬口及教育下一代。他也特別向張嘉郡致意，讚許她每次都盡心盡力把雲林最好的農產品推銷各地，並祝福所有的農民朋友、漁民朋友，新的一年收穫滿滿，所有台灣民眾新年快樂，馬上幸福。隨後，院長和與會貴賓一同於臺前手持茂谷柑行銷活動看板並合影留念後離開會場。