2026開年，A 股持續上漲，雖然本周市場經歷了一些明顯回跌，但資金並未全面撤離，反而流向防禦性資產，包括貴金屬及加密貨幣，國際黃金現貨價格每盎司也一度衝上4643美元，目前拉回至4581美元附近，比特幣也來到9萬7755美元，目前拉回至9萬5041美元附近。專家預期，貴金屬仍將是下半月焦點，避險資金回流，幣市反彈接力。FXTM富拓首席中文市場分析師盧曉暘指出，根據彭博數據顯示，採礦股年初至今分別上漲約7至10%，超過黃金現貨年初以來的6.9%及大盤0.7%的升幅。同時，港股亦呈現類似趨勢，本周在恆生指數橫盤整固時貴金屬類股，尤其是以金、銅礦量為主的公司走勢十分堅挺，顯示機構資金並沒有撤出相關類股，反而趁著大市回調時再加大股票部位，背後究竟有什麼因素在推動著走勢﹖2026年1月初，美國對委內瑞拉的行動加劇地緣政治緊張，再加上近期伊朗的情況，全球市場避險情緒高漲。金價衝破4600美元，銀價突破780美元，創近年新高。這不僅是短期事件衝擊，更凸顯全球局勢從傳統規則基礎轉向局部叢林法則的長期趨勢，各國在國際法框架下行事日益不確定，促使央行加速去美元化，並擴大貨幣貶值交易的範圍與幅度。全球局勢變遷加速去美元化進程。委內瑞拉事件，疊加伊朗危機等熱點，削弱多邊合作框架。多國央行增加黃金儲備，對沖美元主導風險。市場分析顯示，此事件直接刺激金價上漲，作為避險資產需求激增，而銀價則受益於供應鏈風險與工業需求。Metals Focus預測，2026年金價可能因此突破5000美元，受去美元化與地緣風險推動。各國法幣轉向寬鬆，歐洲央行延續低息，亞洲國家刺激經濟，各主要經濟體的實際貨幣價值持續下跌，令黃金及白銀更為受惠，因此機構投資者加大黃金、白銀配置，第1季上漲動能強勁。更值得關注的是，盧曉暘分析，華爾街根基動搖，進一步放大「拋售美國」交易。美國新一季財報開鑼，金融股受川普呼籲信用卡利率上限10%影響，曾一度急跌1.56%，雖尾市收復，卻未能跟隨標普500破頂。同時，美國司法部傳票可能就聯準會總部翻新工程向主席鮑爾提出刑事訴訟，聯準會獨立性再受威脅，動搖投資者對美元資產信心。美匯回跌、公債殖利率上升、金價再創新高，皆反映「去美元化」加速，削蝕美股溢價根基，為押注非美資產者帶來重大利多在加密貨幣部分，比特幣2025年全年跑輸黃金，但近兩天反彈趨勢明顯，一度來到9萬7755美元，目前在9萬5041美元附近。盧曉暘預期，1月有望挑戰98400至99400美元，若突破10萬美元心理關卡，可能引發強勁程式交易盤及市場買盤，投資者可密切關注相關的短線機會。此外，以太幣上周也跟隨比特幣出現了單日上升7%，並突破了近期的高點，來到3396美元，似乎兩幣相互確認了短線轉強，短線目標可能因此指向3500美元。