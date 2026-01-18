球隊核心四分衛尼克斯（Bo Nix）在倒數第二波進攻時，不幸遭遇踝部骨折，確定缺席本季剩餘所有賽事。

NFL 季後賽美聯分區輪今（18）日上演熱血激戰，美聯頭號種子丹佛野馬在主場迎戰強敵水牛城比爾。兩隊一路廝殺至延長賽，最後野馬魯茲（Wil Lutz）頂住壓力，在延長賽中完成24碼「再見射門」，幫助野馬以33：30驚險擊退比爾，這也是野馬自2015年奪冠賽季以來，首次再度重返美聯冠軍賽。儘管贏下比賽，野馬總教練派頓（Sean Payton）卻在賽後證實，本場比賽雙方互有領先，野馬四分衛新星尼克斯（Bo Nix）再次證明自己是為大場面而生。上半場他接連與漢弗萊（Lil’Jordan Humphrey）等人連線達陣，率隊一度取得20：10的領先。然而，韌性極強的比爾隊在去年MVP四分衛艾倫（Josh Allen）的帶領下展開瘋狂反撲，在第四節終了前5秒踢進平手射門，將比賽帶入延長。雖然艾倫全場傳出3次達陣並推進超過300碼，但他個人發生了多達4次失誤，成為比賽轉折點。延長賽中，艾倫試圖發動長傳卻在關鍵區域遭到麥克米倫（Ja'Quan McMillan）攔截，將進攻權拱手讓人。野馬在延長賽把握住最後機會，尼克斯與跑衛哈維（RJ Harvey）連線推進至中場後，比爾防守組在壓力下自亂陣腳，連續發生兩次致命的「防守傳球干擾（DPI）」犯規，直接將野馬送到達陣區前8碼。野馬隨即推出踢球員魯茲執行24碼絕殺，球筆直穿過球門，宣告比爾賽季結束。艾倫賽後在場邊流下英雄淚，他坦言：「我讓隊友失望了，失誤糾纏著這場比賽，這會在我心中留下很長時間的陰影。」比爾至今仍未能為水牛城帶回隊史首座超級盃冠軍。野馬隊今年在尼克斯的帶領下，例行賽繳出14勝3敗的亮眼成績。今日他單場完成3次達陣，不僅展現了與年齡不符的沉穩，更帶領球隊重回2015年以來的巔峰。野馬下週將繼續在丹佛主場迎戰休士頓德州人與新英格蘭愛國者之間的勝方，力爭超級盃門票。有趣的是，賽後丹佛球迷也不忘惡搞對手，網路瘋傳尼克斯模仿比爾球迷「跳桌」的慶祝動作，甚至連艾倫的影星妻子史坦菲德（Hailee Steinfeld）多年前支持野馬的照片也被翻出，成為這場熱戰後的另類話題。丹佛野馬在重返美聯冠軍賽的喜悅卻僅維持不到幾小時。總教練派頓（Sean Payton）在賽後證實，這對打出14勝3敗佳績、劍指超級盃的野馬隊無疑是巨大打擊。派頓隨後宣布，下週日的美聯冠軍賽將改由史帝漢（Jarrett Stidham）擔綱先發。面對突如其來的傷兵危機，史帝漢能否頂住巨大的爭冠壓力，將成為野馬能否挺進超級盃的關鍵。