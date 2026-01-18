我是廣告 請繼續往下閱讀

學測一連三天登場，今天進入最多人選考的國文、英文科目。然而，不只擔心考試成績，不少人也煩惱大學科系如何選擇。近期社群網路上熱議，一名大二生在Threads貼文發問，會計系畢業後除了會計師還能做什麼；不少畢業學長姐分享後續就業內容，更有很多人喊後悔。104人力銀行曾經在「校系明燈圖鑑」調查過「如果人生重來，你有多想讀這個科系」，結果「後悔區」的前幾名就包括會計系，讀過之後還想繼續讀的人只有43.8%，僅贏過護理系的39％、國貿系41%、生物科技系43.2%，排名最後悔科系第四名，也就是說有高達56.2%的人有再一次選擇機會，不會選擇會計就讀，比例相當高。有人分享會計系畢業後，有的人當房仲、券商，也有人從事金融業，更有去當健身教練。貼文留言提到「很多人讀了之後才後悔，畢業之後根本沒有從事會計業，從商科的工作去了」、「會計系畢業去會計師事務所蹲了二年，出來去公司財務部當財務」、「會計系出來沒考上會計師的大概有90%，我還知道有去當健身教練的」等。