蛇年二十四節氣「大寒買一送一」手搖飲料優惠來了！CoCo都可表示，大杯冬韻擂焙珍奶買一送一；鶴茶樓買一送一、迷客夏表示，5款茶拿鐵39元加購優惠；萬波島嶼紅茶「買大送小」新店開幕優惠免費喝；有「神級紅茶」之稱的一手私藏世界紅茶，「紅琥珀凍茶拿鐵」單杯特價50元一次整理。
CoCo都可：大杯冬韻擂焙珍奶買一送一！2杯99元常態優惠
CoCo都可表示，尾牙月補氣補運，搶先預告下周三好友日1月21日國際擁抱日，於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，憑券開喝大杯「冬韻擂焙珍奶買一送一」！2杯70元、平均一杯35元太滿足。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
一月常態優惠「2杯99元」6款指定品項菜單，全新開喝：28茉輕乳茶／日焙珍珠奶茶／21歲輕檸烏龍／冬韻擂焙珍奶／莓好雙果茶／小湯圓奶茶！2杯99元、平均一杯50元有找天天喝。提醒大家，門市臨櫃＆都可訂平台同步優惠；活動品項及販售依各門市公告為主；非全門市活動，外送平台及部分門市不適用，請以門市現場公告為準。
鶴茶樓：泰奶、奶蓋烏龍茶買一送一！外送優惠喝起來
鶴茶樓表示，Uber Eats限定一月「指定品項買一送一」手搖飲料優惠，即日起至1月27日，「泰式奶茶泰奶凍買一送一」、「杏仁奶蓋烏龍茶買一送一」！提醒大家，活動僅限透過Uber Eats平台點餐，不適用現場購買、門市親送及電話自取，兩款飲品每人皆限購各三組。
迷客夏：5款「茶拿鐵39元」加購優惠！
迷客夏表示，即日起至1月20日（二），門市現場購買2杯飲品，可享5款中杯「鮮奶茶39元」加購優惠！活動飲品為：大正紅茶拿鐵、伯爵紅茶拿鐵、茉香綠茶拿鐵、原片青茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵。可自費差額加料、升級大杯，活動優惠可累計、最低價格71折起。
萬波島嶼紅茶：「買大送小」今起喝3天新店開幕優惠！
萬波島嶼紅茶表示，台東中華店感恩開幕慶，今起連喝3天「買一送一」指定飲品優惠：1月18日翠涎香檸綠、1月19日紅蘋島嶼、1月20日冬瓜檸檬「買大送小」。
萬波島嶼紅茶 台東中華店 門市資訊
地址：台東縣台東市中華路一段326號
電話：08-933-2208
時間：10:00-21:00
一手私藏世界紅茶：神級「紅琥珀凍茶拿鐵」50元！
一手私藏紅茶有「神級紅茶」稱號，去年還擄獲來台開演唱會的E神，在高雄掀起「陳奕迅柱」打卡熱點。官方表示，即日起至1月26日，「紅琥珀凍茶拿鐵」單杯特價50元！嚴選阿薩姆紅茶拿鐵搭配精品茶製Q彈琥珀茶凍爽喝。
提醒大家每人每次限購3杯，冷飲限定；限來店消費，自備杯可重複折扣；優惠飲品不與集點、寄杯活動併用；線上訂購自取，外送不適用此優惠。
資料來源：CoCo都可、CoCo官方LINE、都可訂、鶴茶樓、迷客夏、萬波島嶼紅茶、一手私藏世界紅茶
迷客夏：5款「茶拿鐵39元」加購優惠！
