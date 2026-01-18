我是廣告 請繼續往下閱讀

波士頓塞爾提克今（18）日作客亞特蘭大老鷹主場，儘管頭號球星塔圖姆（Jayson Tatum）因傷缺陣，衛冕軍仍展現令人窒息的攻防統治力。塞爾提克全場三分彈如雨下，光是上半場就狂轟82分追平隊史紀錄，並在三節結束時領先高達43分，讓比賽早早失去懸念。最終塞爾提克以132：106輕鬆血虐老鷹，收下2連勝並穩坐東區第二，而老鷹則吞下悲慘的3連敗。這場比賽對布朗（Jaylen Brown）而言別具意義，回到家鄉亞特蘭大的他首節便進入「無敵模式」，打滿12分鐘單節狂炸18分，率隊取得領先。進入第二節，綠衫軍的進攻火力徹底爆發，單節瘋狂投進11記三分球，轟下驚人的52分，反觀老鷹防線完全崩潰。半場結束時，塞爾提克以82：51領先達31分，布朗與豪瑟（Sam Hauser）半場雙雙得分破20，追平隊史半場得分最高紀錄的表現令主場球迷鴉雀無聲。易籃再戰後，塞爾提克並未收手，布朗在第三節再添12分，全場砍下41分、6籃板，展現絕對核心架勢。射手豪瑟更是本場奇兵，他全場狂飆10記三分球，追平個人生涯紀錄，貢獻30分、6籃板、3助攻。塞爾提克前三節投籃準星維持在六成，三分球命中率更突破五成，將分差擴大至117：74。帶著43分的巨大優勢進入末節，比賽徹底淪為垃圾時間，雙方早早換下主力練兵。老鷹此役面臨嚴重的傷兵潮，缺少多名核心戰將，儘管奧孔古（Onyeka Okongwu）力拼21分，但麥科勒姆（C.J. McCollum）與杰倫等主力手感冰冷，完全無法抵抗綠衫軍的遠程砲火。塞爾提克此戰不僅展現了深厚的陣容深度，先發控衛懷特（Derrick White）雖然僅得7分，卻送出多達12次助攻帶動團隊進攻。這場大勝後，塞爾提克進一步鞏固了東區第二的排名，展現出強大的爭冠競爭力。