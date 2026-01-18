我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大考中心顧問沈青嵩（左）、大考中心主任張新仁（右）。（圖／記者李青縈攝）

學測進入第二天，今日第一科考試科目為考生最多的英文。大考中心表示，英文試題選材多元，並且包含港式飲茶發展史、沉船事件等等；整卷難易適中，部分試題選項較有誘答力，考生需融會貫通前後語意或文意以正確作答。大考中心主任張新仁表示，英文科應到人數為12萬959人，2791位缺考；缺考率2.31％低於去年的2.34%。另外，昨日自然科考試違規狀況最多仍是沒有攜帶有效證件（25件）；第二為考試結束鈴響沒有停止作答（8件）；第三為隨身攜帶已經關機的手機（5件）；第四為攜帶入場物品發出聲響（4件）。大考中心顧問沈青嵩表示，試題取材多元，部分選文結合歷史，包含港式飲茶發展史、沉船事件、中古世紀旋轉樓梯的演進。另有科普文章入題，例如第11-15題生物的特殊交流方式，第21-30題闡述日常午睡的效益。此外，詞彙題除基本單字及搭配用法外，也考察考生對字詞延伸語意的掌握能力；如第9、10題非考生平時熟悉的語意與用法，難度較高。另外，混合題中的多選題有別於以往各選項皆需獨立判斷，本次僅需將題目與文章內容配對即可作答，難度較低，對於考生較為友善。英文作文第一段要求考生描述圖片中所呈現的現象，並於第二段說明此現象的原因與影響，與以往單純描述圖片內容與抒發感想略有不同。沈青嵩表示，整份試題難度適中，部分試題選項較有誘答力，如第3、6、42題，考生需融會貫通前後語意或文意以正確作答。此外，綜合測驗第18、19題難度較高。混合題的第47題需注意全文文意重點，並根據題目前後文對應與字形變化，方能獲得分數。至於中譯英則平易近人，無艱深字彙也無複雜句型。作文具高度自由發揮空間,題材結合社會現象，考生應容易落筆。在高中教師評論上，沈青嵩指出，本次題材與主題多元，兼具生活化及知識性文本，內容橫跨自然科技與人文社會領域。另，英文作文以「寵物」為主題，貼近考生生活範疇。綜上所述，115學測英文試題符合英語文課綱，強調學習者能以英語文「閱讀不同體裁、不同主題的文章」，體現英語文廣泛閱讀的重要性，並呼應以英語文培養國際觀及獲取新知的特質。沈青嵩表示，115學測英文同樣著重長文閱讀，選擇題中的文意選填、篇章結構、閱讀測驗等文章雖文字較多，但多為高中階段所學的高頻字詞及基本句構；主要評量考生的閱讀技巧和策略,以及對於文本的理解、分析、判斷與整合能力。另，混合題以台灣東海岸部落觀光為情境，評量考生讀寫綜合應用能力。本次混合題組第47-48題,評量考生能否掌握並簡述文章的主旨,並根據提示寫出適當的回應；第49題則評量考生能否掌握文章的細節訊息及推論訊息内容，並根據提示寫出適當的回應,考生僅須掌握高中階段所學字詞,即能作答；而第50題評量考生能否利用上下文推測並表述詞意,考生僅須把多項訊息加以比較並整合資訊，即能正確表述該字詞意。高中教師表示，整卷難易適中，標的詞彙符合大考中心詞彙表一至五級字詞，且大多用字在四級以下；使用句構也屬高中常見,並無過於複雜及罕見的句型，試題著重學生對於篇章的文句理解及書寫的實際應用。整體而言，整份試卷文章文意具連貫性與一致性，作答訊息清楚，線索極為清晰直接；但也有部分試題需深度閱讀理解與篇章文意的掌握，方能推論及判斷。此外，第二日因為6位考生發生妥瑞氏症、腹瀉、低血壓、腦中風症狀等，因此開5間備用考場；兩天合計共有138位考生發生身體不適，共開44間備用試場。