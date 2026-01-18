韓國來台發展的啦啦隊女神代表李多慧，憑藉親民的個性與專業的舞技擄獲全台粉絲的心，擁有高人氣與知名度。近日她的社群網站上發有一則短影音，內容是她在台中搭乘計程車，司機興奮到開直播給家人看自己載到她，兩人還開心合照，最後網友更眼尖看到她還主動給司機看似了2000元的小費，有粉絲羨慕直呼：「我也要轉行去開計程車了。」
暖心女神和司機家人視訊 網友驚呆直呼太羨慕
李多慧在社群網站上寫道：「台中活動結束後的小插曲，搭車遇到很可愛又親切的司機大哥。」只見影片中的司機開手機視訊直嚷著：「我載到李多慧啦！」毫不掩飾心中的興奮，還笑稱自己緊張到都流汗了。
他的家人本來還不相信，他乾脆讓坐在後座的李多慧和他們視訊連線，還又打去給另一個還在上班中的女兒，李多慧也祝她上班加油，展現親民的一面，粉絲看了都羨慕這位司機大哥實在太幸運。
李多慧給司機2000元小費 女神暖心又慷慨
當天李多慧結束在台中的工作後，搭上這班計程車去趕高鐵，不只在車子裡感受到司機的興奮與熱情，下了車跟他開心拍合照，而司機幫她下行李，她也主動付了小費，但2000元對於一般計程車跳表行情來說，金額相當驚人，司機既驚訝又感動，充分感受到女神的體恤與慷慨，李多慧也開心直呼：「我超級喜歡台中，我們常常見吧。」
李多慧先前被脫口秀演員林妍霏酸音調問題，沒想到後來她拍影片自嘲，並安慰粉絲自己沒事，會繼續努力，讓人讚嘆她的高EQ，用很元滿的方式來面對這個突如其來的風波。現在她和台中這位計程車司機的互動，也讓人再次看到她親和、可愛的一面，再一次大圈粉。
資料來源：李多慧 LeeDahye FB
李多慧先前被脫口秀演員林妍霏酸音調問題，沒想到後來她拍影片自嘲，並安慰粉絲自己沒事，會繼續努力，讓人讚嘆她的高EQ，用很元滿的方式來面對這個突如其來的風波。現在她和台中這位計程車司機的互動，也讓人再次看到她親和、可愛的一面，再一次大圈粉。