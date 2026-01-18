我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉真（如圖後）生前在賣場逗弄女網友女兒的珍貴照片。（圖／網友優希＠aurora_uc提供）

▲劉真（前）生前和辛龍是演藝圈模範夫妻。（圖／劉真 Serena Liu臉書）

「國標舞女王」劉真2020年2月初入院進行主動脈瓣膜置換手術，過程中心臟功能恢復不良病危，搶救45天後依舊辭世，享年44歲。劉真生前待人溫暖，跟她互動過的人都印象深刻，近日有網友回憶，當年在家樂福巧遇全素顏的劉真，詢問可否拍照，劉真不但答應，還蹲下逗弄該網友的女兒，讓原PO直呼「大圈粉」，後來得知劉真過世，讓她相當難過。一名女網友日前在Threads發文，透露10幾年前在連鎖賣場家樂福遇到劉真本人，她形容對方「完全素顏但是很漂亮很有氣質」，女網友很不好意思地問劉真是否可以合照，劉真非常親切地說「可以啊」，接著蹲下來扶著原PO的女兒合影，該女網友表示：「整個大圈粉，她離開的時候我真的好難過...」貼文發布後，短短幾天吸引61萬瀏覽次數，其他網友留言：「她素顏一定很漂亮，看小S會一直欺負她就知道了」、「連我是女生都會愛上她」、「真的很美好的女生，想她了」、「她非常親切說可以啊...看見妳這句，我腦海中甚至響起了她溫柔的聲音...」、「劉真渾然天成的慈眉善目」、「每次看到康熙重播片段，仍然會感傷...」劉真撒手後留下老公辛龍和愛女「霓霓」，辛龍喪妻後睽違5年於日前宣布復出，受訪時被問及這幾年如何撫平傷痛，他語氣平靜地說：「大家都要我走出來，可是我沒有走進去過，要走去便利商店嗎？」言下之意指他始終以平常心面對劉真的離開，將人生的重心放在教養女兒上。辛龍表示，這5年都在專心照顧女兒、做音樂，「沒有走出來這件事」，遇到和劉真生前約定、每個月22日的專屬紀念日「雙雙節」，他透露有些朋友還是會來聚會、跟女兒一起吃蛋糕，讓生活多點樂趣，讓孩子覺得這個家庭是充滿愛的。