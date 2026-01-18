我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士今（18）日在主場迎戰夏洛特黃蜂，今（18）日球隊由「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）單核帶隊作戰，雖然他今晚只得到14分5助攻，不過團隊多點開花，共有8人得分上雙，加上「嘴綠」格林（Draymond Green）轟下20分6助攻，終場以136：116贏球，拿下近期3連勝。這一場比賽是勇士關鍵賽程，勇士必須在主場把握近期4場對決實力稍遜球隊的賽程，才能趁機回到西區上半區行列。不過賽前球隊第二球星巴特勒（Jimmy Butler）因私人原因在賽前突然宣布不會出戰，也讓球隊少掉一名關鍵戰力。不過開賽後面對近期擊敗過洛杉磯湖人的黃蜂隊，勇士還是打出精彩表現，儘管柯瑞在前兩節只有8分進帳，但球隊上半場出賽的10人全部都有分數進帳，格林（Draymond Green）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）各攻下10分，團隊命中13顆三分球。而黃蜂這邊則以米勒（Brandon Miller）的17分為最佳，半場打完勇士以69：57領先。易籃再戰後，黃蜂嘗試追分，米勒和神射新秀克努佩爾（Kon Knueppel）這一節都有出色發揮，不過勇士靠著柯瑞和格林兩名老將默契十足的搭配，頂ˇ住對手的反撲，三節打完112：94進一步拉開比分。末節黃蜂又一次追趕上來，由於巴特勒沒打，柯瑞下場休息時球隊找不到進攻重心，好在勇士這一段時間防守做得不錯，利用攻防轉換的快攻機會找到破局方式，霍福德（Al Horford）三分打幫助球隊穩定軍心，最終拉開到超過20分之差，拿下比賽勝利。勇士在這一場比賽之前，近期5戰拿下4勝，狀態不錯，擊敗包括公鹿、國王、拓荒者和尼克等隊，可惜的是未能擊敗老鷹，不過在今天拿下3連勝後，戰績正緩步回穩當中。