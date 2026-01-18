中央氣象署預報員曾昭誠表示，今（18）日天氣還算不錯，台灣各地白天溫暖、可見陽光，入夜後會有冷高壓準備南下，明（19）日晚上「強烈大陸冷氣團」就會抵達，預計一路影響到周五（1月23日），桃園以北、東半部要注意較大雨勢，體感濕冷，周三至周五的深夜清晨是最冷時段，要注意10度以下氣溫。
今明白天還有28度 周一入夜冷空氣襲台
曾昭誠指出，今明兩天降溫還不明顯，各地高溫在20度以上，南部來到28度，夜晚清晨全台低溫18至20度，明天白天東北季風增強，北部、宜蘭率先降溫到20度左右，晚上冷空氣逐漸升級到「強烈大陸冷氣團」，各地降溫明顯、越晚越冷。
強烈大陸冷氣團又濕又冷 周三至周五最低溫跌破10度
曾昭誠說明，周二北台灣、宜蘭整天氣溫都在20度以下，早晚低溫16至19度，周三、周四、周五的清晨都是最冷時間點，北部、宜蘭12至14度，中南部15度左右，局部地區可能會有10度左右的極端低溫；周三、周四白天，北部氣溫也只有15度，中南部20度上下，周六（1月24日）冷氣團減弱才會逐漸回溫。
未來一周降雨方面，曾昭誠提醒，這波強烈大陸冷氣團挾帶的水氣較多，明天桃園以北、東半部降雨機率就會增加，新竹、苗栗也有零星降雨；明晚到周二，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區要提防較大雨勢，桃園以北、東半部降雨時間長。
曾昭誠接著說，周三基隆北海岸、宜蘭持續會有較大雨勢，北部、東半部、中南部山區也都有不定時降雨；周四至周六雨勢逐漸趨緩，只剩東半部、中南部山區有一些降雨機會。目前仍在菲律賓東方的洛鞍颱風，則不會對台灣造成影響。
資料來源：中央氣象署
