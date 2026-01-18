我是廣告 請繼續往下閱讀

底特律活塞隊今（18）日於主場迎戰背靠背作客的印第安納溜馬，這場東區「首尾對決」最終演變成一場單方面的實力凌虐。活塞憑藉窒息式的攻防壓制，上半場便讓溜馬陷入極度得分荒，分差一度拉開至40分以上。終場活塞以121：78輕鬆收下賽季對戰三連勝，不僅收下2連勝，更成為全聯盟本季第2支奪下30勝的隊伍，穩坐東區龍頭寶座；反觀溜馬則持續在東區墊底掙扎。比賽一開局，活塞便展現出極致的防守強度，前7分鐘竟讓溜馬全隊僅靠罰球得到2分。在當家球星坎寧安（Cade Cunningham）單節11分、3籃板的帶領下，活塞迅速打出一波24：2的夢幻開局。首節結束時，活塞以31：11領先20分，反觀溜馬外線徹底當機，單節三分球6投0中，投籃命中率僅有兩成。進入第二節後，活塞火力依舊不減，連續兩節限制溜馬得分低於15分。鄧羅（Duncan Robinson）外線冷箭頻放，搭配內線杜倫（Jalen Duren）的強勢統治，活塞在半場結束前又拉出一波12：1的攻勢，半場打完活塞便以59：25取得 34 分的絕對領先。溜馬在殘陣出擊下，上半場外線18投僅1中，且全隊無人得分上雙。易籃再戰後，儘管溜馬進攻稍微回溫，但活塞並未打算收手。坎寧安與杜倫內外連線，加上鄧羅單節挹注4記三分球，分差在第三節一度擴大至86：42。帶著39分優勢進入第四節後，由於雙方實力懸殊加上分差過大，比賽早早進入垃圾時間。雙方主力球員悉數退場由替補陣容接手，最終活塞以43分之差血洗對手。數據統計方面，活塞展現均衡的團隊戰力，共有五人得分上雙。坎寧安繳出16分、5助攻，格林（Jalen Green）與鄧羅同樣貢獻 16 分，中鋒杜倫則有15分、8籃板的優異表現。溜馬方面則以沃克（Jarace Walker）的13分表現最佳，但全隊手感冰冷，難以抵抗活塞的鐵血防守。這場大勝也證明了活塞本季脫胎換骨的實力，持續向季後賽第一種子邁進。