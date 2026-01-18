小人國假日人潮爆滿！位於桃園龍潭的小人國主題樂園今（18）日稍早表示，因為入園車流量大，呼籲遊客等到13時之後再入園。而這全是因為小人國「點點名，點到就免費」活動，只要身分證有「承、恩、妍、希...」等22個字其中一字就能免費入場，結果導致園區被擠爆，更有一票家長認證：「家裡三個孩子都中了！」
菜市場名字免費入場！小人國假日人潮爆滿
小人國主題樂園日前宣布舉辦「點點名，點到就免費」活動，於2026年1月5日到25日期間，只要身分證件上名字有「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」，即可享有免費入園優惠。
同時，這些名字的陪同者（同行最多2位）門票也有優惠，只要490元；目前小人國主題樂園成人票為1050元，12歲以上學生票也要950元，因此名字有上述文字的朋友，只要在明年活動期間前往小人國，就等於現省1050元。
沒想到，從昨（17）日開始，小人國遊客人潮就因為這項活動而爆滿，大批家長帶著孩子前往小人國度過假期，也讓入園、等待遊樂設施都要等上不少時間。實際進入小人國的家長也表示：「我是來小人國，不是到迪士尼誒…」並透露所有設施排隊都是1hr起跳，從入門買票就開始排排排，不禁感嘆：「名字這22個字的人真的這麼多嗎？」
不少網友也苦笑：「下交流道就開始排了」、「這菜市場名字名單超多，我和我妹都免費」、「這是現在小朋友的菜市場名單欸」、「新一代菜市場名，我小孩幼兒園一半以上都有這些字」、「沐、宸根本台灣現代小朋友的菜市場字」。
針對本周假期人潮現況，小人國也在今（18）日上午10點20分表示：「目前進入園區車流量較大，歡迎13:00後再入園」。
小人國「點點名點到就免費」活動注意事項
活動時間：2026年1月5日至1月25日（不分平假日皆可免費入場）
活動地點：桃園市龍潭區高原路891號
活動方式：指定日期現場購票，本人免費！同行親友（至多2人）每人只要 490 元！
資格判定方式：身分證姓名中包含「指定字」其中一字（字形須完全相同，同音不同字恕不適用），須出示本人有效身分證件（正本）供現場確認。
拿出身分證活動越來越多！花蓮遠雄海洋公園推馬年3關
除了小人國之外，位於花蓮的遠雄海洋公園日前也推出「身騎海馬．闖！三！關！」2026新年限定優惠，只要連過三關就能免費入園，完整資格如下：
🐎遠雄海洋公免費入場關卡條件
✅身分證字號含「0、2、6」任兩碼
✅姓名內含「遠、雄、海、洋、賀、馬、年」任一字
✅生肖屬「馬」
※不分順序、不限關卡，符合幾關即享對應優惠※
過任一關➤門票優惠價699元
過任二關➤門票優惠價299元
三關都過➤直接免費入園
這項優惠將一直舉辦到3月1日，時間還涵蓋寒假、農曆春節假期，讓民眾能更好安排出遊行程、享受優惠。
資料來源：小人國、遠雄海洋樂園
