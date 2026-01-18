我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌日前喊民眾黨要自提1.25兆軍購條例，如今國民黨憂遭抹紅也將草擬版本，對此立委沈伯洋表示，何時立委可以做軍購了？立委不是國防部長，不知道需求在哪，如果真的要為國防努力，那就應該讓條例付委審查，連付委都不付委就提出自己的版本，這叫本末倒置，直言藍白就是不敢審國防預算、不敢審特別條例，所以拜託不要再玩這樣的遊戲，「立法委員不要把自己當作國防部長」。對於藍白要自提1.25兆軍購條例，沈伯洋質疑，什麼時候立委可以做軍購了？這個完全是違反常識的事情，立法委員不是國防部長，不是空軍、陸軍、海軍。他們不知道這些需求到底在哪裡。沈伯洋說，如果他們真的想要為國防努力，很簡單就應該讓條例趕快進入委員會不是嗎？只要進入委員會，國防部在報告的同時呢，就可以針對他覺得有疑慮的項目來做刪減。這才是立委的工作。沈伯洋表示，特別條例連付委都還沒有付委，就提出自己的版本，這個叫本末倒置，置自己工作於不顧，更不要講說因為國民黨跟民眾黨的拖延，世界已經對台灣產生不信任感，而藍白要怎麼對國際關係與被拖延的國防負責？沈伯洋說，所以拜託讓國防條例進入委員會討論，藍白在國會是多數，要怎麼刪減都可以，為什麼不敢進入委員會討論？強調藍白們就是不敢審國防預算、不敢審特別條例，所以拜託不要再玩這樣的遊戲，「立法委員不要把自己當作國防部長」。