休士頓火箭隊在昨（17）日的關鍵戰役中，以110：105擊敗明尼蘇達灰狼，不僅戰績成功超越洛杉磯湖人，躍升至西區第五，當家球星「死神」杜蘭特（Kevin Durant）更是火力全開。而在賽後，杜蘭特面對一個延燒多年的經典爭論「美國漢堡王之爭」時，毫不猶豫地站在了德州這一邊。火箭隊自休賽季透過多方大交易換回杜蘭特後，實力提升至全新的檔次。昨日對陣灰狼，杜蘭特展現歷史級別的得分統治力，全場狂砍39分、4籃板、7助攻，外帶2抄截與1阻攻，率領火箭衝向西區第五。隨著本季出賽達37場，杜蘭特場均能貢獻26.3分、5.4籃板、4.5助攻，投籃命中率高達51.6%，三分球與罰球準星更分別維持在40.4%與88.7%的神級水準。上週他剛在NBA歷史總得分榜超越傳奇張伯倫（Wilt Chamberlain），接下來1到2場比賽內預計將超車諾威斯基（Dirk Nowitzki）晉升歷史第六，賽季結束前甚至有望挑戰喬丹（Michael Jordan）第五名的寶座。除了場上的驚人成就，杜蘭特在賽後接受《ESPN》訪問時，被問到了一個觸發地區情緒的敏感問題：「In-N-Out和Whataburger哪家更好吃？」這項問題長年來是加州（In-N-Out大本營）與德州（Whataburger大本營）球迷的爭論焦點。身為現任火箭球星，杜蘭特立即力挺德州老牌漢堡：「這沒什麼好爭論的，20年前我到德州大學奧斯汀分校（UT Austin）時，Whataburger是我吃的第一樣東西，它已經刻在我的大腦裡了。」這番表態瞬間收獲了無數休士頓球迷的心。目前火箭隊正處於極佳狀態，杜蘭特與年輕核心的磨合漸入佳境。只要杜蘭特保持健康，這支火箭隊極有可能在季後賽成為所有強權的噩夢。而杜蘭特持續刷新的歷史得分紀錄，也讓每場火箭隊的比賽都成了球迷見證歷史的時刻。