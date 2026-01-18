我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）賽場上卻誕生了一場史詩級的對決。明尼蘇達灰狼隊超級巨星愛德華茲（Anthony Edwards）今（18）日客場挑戰聖安東尼奧馬刺隊，傷癒復出的他全場狂飆55分，創下個人職業生涯單場得分新高，同時追平灰狼隊史紀錄。然而，即便有如此破紀錄的表現，灰狼隊最終仍以123：126不敵馬刺隊，吞下背靠背連敗。馬刺隊今日在上半場展現驚人統治力，趁著灰狼隊禁區大將戈貝爾（Rudy Gobert）缺陣，加上另一名長人里德（Naz Reid）早早傷退，馬刺曾一度取得多達25分的領先優勢。但易籃後風雲變色，愛德華茲在下半場開啟「戰神模式」，率隊在第三節縮小分差，更在第四節一度反超比分。關鍵时刻，馬刺隊去年狀元文班亞馬挺身而出，他全場攻下39分、9籃板與3助攻，與愛德華茲展開精彩的飆分大戰。末節尾聲，替補悍將凱爾登（Keldon Johnson）命中關鍵三分球立下大功，加上文班亞馬成功保護籃板並穩健罰球，馬刺才驚險保住勝果。此役過後，馬刺以28勝13負的戰績高居西區第二。雖然灰狼輸球，但愛德華茲展現了當今聯盟前三人的架勢。這場單場55分的表現，是他職業生涯第三次單場得分突破50大關，追平了由唐斯（Karl-Anthony Towns）保持的灰狼隊史紀錄。在灰狼隊史上，總計僅出現過10次50分以上的比賽，其中愛德華茲與唐斯各占3次，其餘則由樂福（Kevin Love）、羅斯（Derrick Rose）等傳奇球星達成。灰狼隊其他球員表現方面，蘭德爾（Julius Randle）貢獻17分10籃板，麥丹（Jaden McDaniels）也有23分的演出。然而，球隊在缺少內線防守核心的情況下，始終無法限制馬刺隊福克斯（De'Aaron Fox）與文班亞馬的衝擊，最終遺憾告負。馬刺隊在此戰後延續勝勢，福克斯（De'Aaron Fox）本場也為球隊提供穩定火力。對於灰狼而言，儘管愛德華茲展現了史詩級的個人能力，但在戈貝爾傷情未明、里德又添新傷的情況下，球隊必須盡快調整戰力，以避免在競爭激烈的西區掉隊。