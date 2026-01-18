我是廣告 請繼續往下閱讀

邁阿密熱火今（18）日於主場迎戰聯盟龍頭奧克拉荷馬雷霆，賽前外界普遍看好豪取5連勝的雷霆能輕鬆獲勝，ESPN預測勝率甚至高達 72.9%。然而，正處於低潮的熱火在核心希羅（Tyler Herro）缺陣下激發出驚人戰力，靠著中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）與奇兵加德納（Gardner）的出色發揮，終場以122：120爆冷險勝雷霆，成功終結對手的連勝勢頭，也讓「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的紀錄之夜留下遺憾。儘管雷霆遺憾落敗，但一哥SGA再次證明其聯盟頂尖的得分統治力，全場19投12中，包含罰球13投全中，轟下全場最高的39分。這不僅是他連續第113場比賽得分突破20大關，更創下近63年來無人能及的傲人紀錄，直指傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）的連續126場紀錄。然而，雷霆在第二節遭遇重創，主力前鋒威廉斯（Jalen Williams）意外受傷離場，打亂了球隊的進攻節奏與輪換。熱火趁機發動反撲，奇兵加德納挺身而出，在短時間內連續命中三記三分球強勢追平比分，雙方自此陷入白熱化的拉鋸戰。半場結束雷霆雖維持5分領先，但戰局已悄然生變。雙方易籃再戰後，熱火外線火力全面復甦，單節轟下35分將比分扳平。進入末節決勝時刻，比賽演變成「神仙打架」的戲碼，SGA開啟無解單打模式連續取分，而阿德巴約也展現強硬態度，不僅在內線強攻，更開發出外線準星，全場三分球10投6中砍下30分，與SGA隔空對轟。比賽最後關頭，熱火維金斯（Andrew Wiggins）接獲傳球，在關鍵時刻命中一記價值連城的逆轉三分球，瞬間點燃邁阿密主場氣氛。雷霆試圖反擊，但霍姆格倫（Chet Holmgren）追平比分的空接暴扣失手，卡魯索（Alex Caruso）的壓哨三分也擦框而出。最終，熱火在驚濤駭浪中以2分之差守住勝利，展現了身為東區老牌勁旅的堅韌底蘊。熱火隊憑藉均衡的團隊火力成功瓦解聯盟榜首的防線，其中阿德巴約（Bam Adebayo）繳出 30 分、12 籃板與 4 助攻，更驚人地投進 6 記三分球；鮑威爾（Powell）與拉松（Larsson）分別挹注 19 分及 16 分，維金斯則在貢獻 15 分、5 助攻之餘命中致勝三分，奇兵加德納也以百分之百命中率投進 3 記三分彈貢獻 11 分。雷霆隊方面，SGA雖狂飆 39 分、4 籃板與 3 助攻，替補的維金斯（Aaron Wiggins）也有 18 分進帳，加上米切爾的 15 分與霍姆格倫（Chet Holmgren）14 分、11 籃板、5 阻攻的雙十演出，仍難敵熱火多點開花的團隊攻勢。