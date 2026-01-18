我是廣告 請繼續往下閱讀

奧克拉荷馬雷霆隊今（19）日作客邁阿密熱火隊主場，雖然當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂轟39分，但雷霆在比賽最後關頭錯失絕平與絕殺機會，最終以120：122遺憾落敗，中斷近期5連勝。這場失利也是雷霆本季第8敗，讓他們追逐「2016年勇士73勝」歷史紀錄的難度大幅提升。同時球隊賠了夫人又折兵，明星前鋒傑倫·威廉斯（Jalen Williams）第二節傷退，後續情況有待觀察。雷霆隊在比賽最後階段展現頑強韌性，亞歷山大全場19投12中高效砍下39分，並在終場前精準傳給底角大空的卡魯索（Alex Caruso），可惜後者的絕殺三分球彈框而出。在此之前，中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）也曾有一次空接扣籃追平的機會未能把握，讓雷霆最終以2分之差飲恨。熱火隊方面，中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）展現全能身手，轟下30分、10籃板並投進6記三分球，寫下生涯代表作。而去年剛加盟熱火的巴特勒接班人、前勇士球員安德魯·威金斯（Andrew Wiggins）則在比賽剩餘31秒時，投進關鍵的超前三分球，成為贏球功臣。除了敗戰，雷霆更面臨主力受傷的打擊。二把手傑倫·威廉斯在第二節中段因右腿受傷提早退賽，隨後被診斷為「右大腿痠痛」，本場僅出賽14分鐘拿下8分。這對於近期狀態極佳的他與球隊而言是重大隱憂，尤其下場比賽將對陣內線強悍的克里夫蘭騎士隊，雷霆勢必需要板凳球員提供更多火力。雷霆總教練戴格諾特（Mark Daigneault）賽後表示：「必須稱讚熱火的表現，他們全場保持極高專注度。我們本可以打得更好，但熱火確實打出了一場精彩的比賽。」此役過後，雷霆戰績來到35勝8負，雖然仍穩居西區第一，但與歷史最強戰績的距離正在拉開。值得一提的是，2015-16賽季締造73勝9敗紀錄的金州勇士隊，當年的賽季第8敗直到第76場比賽才發生；而雷霆在第43場比賽就吞下第8敗，意味著若要打破勇士紀錄，雷霆在剩餘的39場比賽中僅能再輸1場，難度極高。