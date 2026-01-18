我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委丁學忠父親、政壇大老丁耀林辭世，享壽88歲，告別式昨（17）日在雲林舉行。告別式由立法院長韓國瑜擔任點主官，包含國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌都到場弔唁，場面莊嚴隆重。丁耀林為雲林台西人，育有5子1女，女兒丁鈺峮現任虎尾鎮民代表，排行老四的丁學忠則為國民黨現任立法委員。丁耀林一生橫跨軍、政、影藝與藝文界，對文學創作始終懷抱熱情，早年以本土黑道題材為背景，在報章連載「死囚」、「殺手輓歌」等小說，深受讀者關注。丁耀林告別式於17日在雲林虎尾舉辦，不少政壇人士到場悼念，國民黨、民進黨、民眾黨不分黨籍都有來，包括國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌，以及雲林縣長張麗善、雲林縣議長黃凱到場弔唁，另有立委張嘉郡、許宇甄、牛煦庭、邱鎮軍、王育敏、黃建賓、林沛祥、翁曉玲、羅智強、陳玉珍、林思銘、游灝、林倩綺、鄭正鈐、高金素梅、傅崐萁、謝龍介，以及民進黨立委劉建國等人出席，藍綠白齊聚，場面肅穆。