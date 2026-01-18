我是廣告 請繼續往下閱讀

奧克拉荷馬雷霆隊在經歷了開季24勝1負的史詩級開局後，近期因吞下賽季第8敗而讓「追逐73勝」的討論降溫。金州勇士隊總教練科爾在今（18）日賽前受訪時坦言，雖然雷霆一度看起來有機會挑戰紀錄，但他認為勇士隊在2015-16球季寫下的「73勝9負」紀錄幾乎不可能被打破，並點出了一個常被外界忽略、卻更令他自豪的NBA美國職籃（National Basketball Association）神紀錄。科爾表示，約一個月前看到雷霆隊的統治力時，他曾一度認為73勝的紀錄會在本季被改寫。然而，隨著賽季推進，雷霆近期在兩周內三度敗給馬刺，加上今日不敵熱火後，要在剩餘39場比賽中僅輸1場（以達到74勝）已近乎不可能。「要達成這項紀錄，除了實力，你還需要極佳的健康與運氣，」科爾分析道，「大多數球隊可能不會為了這個紀錄把自己逼到那種地步，那種生理與心理的負荷是常人難以想像的。我的猜測是，這項紀錄不會被打破。」另外，2015-16賽季的勇士隊淨勝分高達+822，根據Basketball Reference的數據，這在當時是聯盟歷史上第六高的紀錄。如今，這項紀錄已下滑至歷史第九。科爾在訪談中提到，勇士隊當年的強大不僅體現在總勝場數，更體現在其驚人的穩定性。他特別強調：「我們曾在長達130多場比賽（實際為146場）中，從未遭遇過連敗。這才是那段時期我最引以為傲的數據。」在競爭激烈的NBA聯盟，由於賽程緊湊與球員傷病，遭遇連敗幾乎是不可避免的。然而，2015-16球季的勇士隊成為史上第一支單季從未連敗、且未曾輸給同一個對手兩次的球隊。這項跨季連續146場不連敗的紀錄，始於2015年4月，直到2017年3月才被終結，難度遠超單季勝場數。回憶起奪下第73勝的那個賽季，科爾分享了一個關於格林（Draymond Green）的小故事。在賽季末段客場對陣灰熊的一場比賽中，科爾原計畫進行大量輪換以保護主力，但格林在半場時主動走向科爾說：「教練，我們全隊都想要這個紀錄。別再猶豫了，讓我們去拿下它吧！」這種全員一致、拒絕輪休的求勝意志，正是當年勇士能突破公牛隊紀錄的關鍵。科爾認為，即便那年最終在總決賽憾負，但他對於球隊追求卓越的過程毫無遺憾。「根本不需要回顧過去，只要你以球員或教練的身份經歷過任何一個NBA賽季，你就會明白。你會感受到82場例行賽馬拉松般的壓力。太多事情都可能發生，讓你在一兩場比賽中狀態下滑。然後，一切就都過去了。這一切真的發生過，感覺有點不可思議。」科爾如此總結。