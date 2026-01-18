我是廣告 請繼續往下閱讀

全教會115學測評論英文科教師群指出，試題難易度與去年相比，整體相似。養寵物入題，取材多元難易適中，高鑑別、高穩定，引領學生英文學習。試題特色如下：(一)時事題：英文作文談及養寵物主題，探討臺灣近年社會風氣，可延伸比較與養育孩子的差異，讓學生發表個人觀點並進行評析。 (二)跨科題：綜合測驗、文意選填、篇章結構及閱讀測驗皆為跨科閱讀題材，”GourmetNightMarkets”文章跨地理及歷史領域；”螺旋樓梯”文章跨及人文及工程領域。(三)創新題：如混合題提到“WonderVillage”以觀光景點為主題，搭配商店位置圖案，考生需閱讀不同商店特色描述，前往正確店鋪，並從文中找出精確單詞填空。英文作文題，無法判別圖案之人物是否為同一對夫妻，亦無法判讀寵物與小孩是否為同一家庭之成員，三張圖片無明顯連續性或邏輯對比性，容易誤導判讀。建議：(1)AI製圖時應檢視圖案符合文字提示之描述內容。(2)閱卷時應放寬給分原則。得勝者文教公布參考答案如下：