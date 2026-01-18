我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌日前喊民眾黨要自提1.25兆軍購條例，如今國民黨憂遭抹紅也將草擬版本，對此立委王定宇今（18）日評論，這是標準的正事不幹光想邪魔歪道，藍白想達到的目的就是阻撓國家的進步，全世界唯一感到開心且得到利益的大概只有中國共產黨跟解放軍，且立法院自提特別條例就是違憲，放現有版本不審查，喊話藍白國防安全是攸關2300萬人安身立命的需要，不是拿來做政黨鬥爭的工具，「請放了台灣一馬吧！」對於藍白喊自提軍購特別條例，王定宇說，這是標準的正事不幹，光想著邪魔歪道，這種做法唯一達到的就是阻撓國家的進步，阻撓國家安全的提升，且立法院自提預算特別條例根本就是違憲。王定宇說明，現有《憲法》體制中，預算編列權力是屬於行政權，立法院只有審查跟修法的權力，從國民黨一黨獨大執政時期到現在，這種立法機關片面的自行編列預算，不管是依立法或決議的方式都被判定違憲，實在很難理解藍白是不違憲就不會立法了嗎？或在他們眼中《憲法》規範一點意義都沒有。王定宇表示，軍事投資的國防預算是台灣政府跟美國政府經過長時間來回磋商，研究台灣安全防衛的需要，美方願意提供的裝備，台灣自己生產的能力以及營區配置、彈藥庫還有人員的訓練計劃。這些計劃都需要軍方、國防部、行政單位及盟友經過很多的討論跟磋商才能定下來，而現在藍白既沒有跟美方磋商也不是行政權，不瞭解軍方軍力的配置、訓練與國防產業自主生產能量在哪裡，要怎麼處理？王定宇說，美方跟我方談判的內容同意什麼，這些屬於國家安全高度專業、高度機密的事項，透過國防部提出來的國防預算特別條例，在審查的時候國會可以監督、瞭解與審查，這樣子正事正辦不做，卻片面想要自提特別條例，當不瞭解這些配置、不瞭解台美間談判內容，要怎麼提特別預算條例？這簡直是荒謬，既違憲也違反現實，也違反國家安全的需要。王定宇說，藍白唯一要做的其實就是扯台灣後腿，想方設法拖延國防預算，阻撓特別條例交付委員會審查，現在國家年度的預算就在那裡，國防特別預算條例就在那裡，卻被藍白利用程序委員會阻擋到現在，4個多月了都沒辦法付委審查。王定宇表示，藍白有版本不審查，依照《憲法》有內容他不審查，卻要用違憲的方式說要自提特別條例，這不是在扯國家後腿那這是什麼？這種拖住國家腳步，阻礙國家安全提升做法，全世界唯一感到開心的、得到利益的大概只有中國共產黨跟解放軍，對台灣來講不僅無法及時快速地提升國家安全的能力，更向國際盟友傳遞了一個錯誤的訊號，那就是藍白聯手向世界傳遞出台灣不在意自己的安全，而這個錯誤的訊號會讓台灣陷入極度危險的境地。最後王定宇說，藍白現有的版本卻不審查，卻要自提一個根本不可能行的做法，既荒謬又害國，喊話藍白國防安全是攸關2300萬人安身立命的需要，不是拿來做政黨鬥爭的工具，「請放了台灣一馬吧！」