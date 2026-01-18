年薪僅345萬美元的梅爾頓（De'Anthony Melton），展現出超過這份薪水10倍的價值，已經是勇士隊內第四重要的球員

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲若要論及勇士本季最超值的簽約，非梅爾頓莫屬。（圖／美聯社／達志影像）

黃蜂今日採取「放空格林、包夾柯瑞（Stephen Curry）」的舊戰術，結果付出了慘痛代價

金州勇士隊真的找回了他們該有的水準！今（18）日在大通中心展現驚人的進攻深度，即便明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）因個人因素臨時缺陣，勇士仍以136：116狂勝夏洛特黃蜂隊，收下近期3連勝。這一場比賽展現出勇士近期回穩的三大關鍵，第一當然是；其次格林（Draymond Green）本季在主場三分投得準，是可以依賴的武器；第三，球隊找回王朝時代全民皆兵的深度，第二陣容反倒成為拉開比分的關鍵。若要論及勇士本季最超值的簽約，非梅爾頓莫屬。這位年薪僅345萬美元的後衛，今日砍下全隊最高的24分，外加6籃板與3助攻。數據分析指出，，其表現出的產值被媒體形容為身價的10倍。在巴特勒缺陣的情況下，梅爾頓成功分擔了持球進攻的重擔，他多次利用一對一單打切入禁區取分，這正是勇士目前最稀缺的戰力。防守端他同樣強悍，第三節末段抄截拉梅洛·鮑爾（LaMelo Ball）更成為比賽分水嶺。本季打出表現之後，未來勇士要留下他恐怕不容易，可能重演波特（Otto Porter）奪冠後離隊的劇情，因此灣區真的要好好利用他這一季的爆發。勇士此役三分球52投23中，進球數差一顆就平賽季紀錄。最令人驚喜的是格林的外線手感，他在主場系列賽中三分球32投13中，命中率高達40.6%。。根據紀錄，當格林得分突破20分大關時，勇士歷史勝率高達82.6%（38勝8負）。格林神準的外線迫使對手不得不拉開防線，這將為柯瑞創造更多切入空間與進攻選擇。事實上格林除了2015-16賽季外線有威脅，之後長期都是勇士場上的「空間黑洞」，近年進攻更是大幅退化，不過他在主場熟悉的籃框還是有不俗發揮，這對勇士來說是好消息。在2022年奪冠時，勇士擁有全聯盟最佳的決勝陣容組合，本季則大不同，他們擁有最出色的第二陣容之一。今天在柯瑞（14分）與巴特勒（缺陣）合計僅得14分的情況下，除了梅爾頓與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）外，射手希爾德（Buddy Hield）與穆迪（Moses Moody）也分別貢獻14分。不過這也反映出。若能將過剩的外線戰力整合，並鎖定如籃網隊小波特（Michael Porter Jr.）這類頂級側翼，勇士在季後賽將具備更強大的威脅性。畢竟不斷反覆提到的一件事就是，而隨著進入到季後賽，這兩樣東西只會越來越重要，而且無法取代，不能被短暫的高潮給迷惑，如果要有所作為，球隊還是需要補強。