鄉親記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，1月19日（一）在新北市、桃園市、台中市、嘉義縣、雲林縣、高雄市，上述6縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、遷移工程，最長停水影響時間長達10小時的情況。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣縣市1月19日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎新北市停水範圍一次看
🕦停水時間：1月19日上午09時至17時（8小時）
停水原因：樹林區中華路配合捷運永遷工程
📍影響區域
樹林區中華路1-1號至1-8號
◼︎桃園市停水範圍一次看
🕦停水時間：1月19日晚間23時至20日04時（5小時）
停水原因：辦理管網封閉調查(強國分區)
📍影響區域
中壢區：自強里、莊敬里；富國街、富強街、富強西街、富村街、富裕街、強國路、榮民路、永強街、立德街、立德西街、精忠一街、精忠三街、精忠二街、精忠街、興仁路一段、莊敬路、陸光二街沿線路段含其巷弄。
◼︎台中市停水範圍一次看
🕦停水時間：1月19日上午08時30分至18時30分（10小時）
停水原因：豐原區三豐路一、二段汰換管線工程管線改接
📍影響區域
神岡區：五權路、文賢街、東洲一街、東洲三街、東洲二街、東洲路、葫蘆墩五街、葫蘆墩四街、豐北街、豐原大道七段、豐原大道八段、豐洲路。
豐原區：三環路、三豐路一段、三豐路二段、仁洲街、文昌東街、文昌街、文昌西街、文賢街、東洲一街、東洲路、葫蘆墩一街、葫蘆墩三街、葫蘆墩二街、葫蘆墩五街、葫蘆墩四街、豐北街、豐原大道七段、豐原大道六段、豐工路、豐洲路、豐科路。
◼︎雲林縣停水範圍一次看
🕦停水時間：1月19日上午10時至17時（7小時）
停水原因：虎尾鎮台榮及土庫鎮源欣興等公司供水管線工程管線連接作業
📍影響區域
虎尾鎮：惠來里、縱貫公路。
◼︎嘉義縣停水範圍一次看
🕦停水時間：1月19日上午08時至17時（9小時）
停水原因：大林鎮中興路等汰換管線工程
📍影響區域
大林鎮：中林路、光彩街、八德街、四維街、大民北路、德卿街、民族北路、民族路、民權路、民生路、育才街、育英街、莊敬街。
🕦停水時間：1月19日上午08時至17時（9小時）
停水原因：溪口鄉溪民路嘉91汰換管線工程
📍影響區域
溪口鄉：成功路、新生街、溪民路。
◼︎高雄市停水範圍一次看
🕦停水時間：1月19日上午08時30分至17時（8小時半）
停水原因：大寮區琉球路、黃厝路、翁園路路段汰換管線工程。
📍影響區域
大寮區：光明路三段、八德路、前庄路、巷尾路、打鐵店街、文華街、新民街、林厝路、永芳路、溪寮路、琉球路、翁園路、萬丹路、黃厝新路、黃厝路。
🕦停水時間：1月19日上午09時至17時（8小時）
停水原因：旗津二路汰換管線工程斷管連結。
📍影響區域
旗津區：旗津三路、旗津二路、旗港路。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
