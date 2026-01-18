我是廣告 請繼續往下閱讀

英文科違規狀況比昨天更多 沒帶有效證件最多

學測第二天，報考人數第二高的國文綜合能力測驗，大考中心表示，本次考試中間偏難，具有鑑別度；本年試題以篇章「解釋」為主，且多屬文意或意象的深層理解，考生須確實理解文意,以進行思辨比較、觀點研判或論點探究等，反而更能發揮鑑別前段考生的效果。大考中心顧問劉緒宗表示，本次考試文言、語體素材大致均衡，語體文的比例微幅高於文言文。取材範圍除了古代各體詩文，現代方面包括文學作品、口述歷史、科普作品、學術論文等。跨域閱讀理解試題的內容主題包含：臺灣杉、肥皂、懷素（自叙帖）、口述歷史等。另，具時事意義的題材中，第6-8題組以臺灣杉為主題，注解中的「大安溪倚天劍」是2023年農業部林業試驗所與成功大學組成的「找樹的人」團隊所找到全臺目前最高的樹。第19-21題組所談的懷素〈自敘帖〉，是2025年故宮百年院慶的重點書法作品。此外，幾年未見的文學知識題、應用文知識題，今年回歸。第3題以鄭用錫寫給林占梅的賀詩，考應用文的稱調。第28題以「文學的聲音表現」引導考生回憶古典詩、詞、戲曲、駢文、新月派詩的諸種聲音表現與加工方式,並以此題開啟之後一連串「聽見……的聲音」試題。大考中心表示，閱讀理解是大宗，側重高層次閱讀理解等。另，本卷試題注重考生在不同文本間的比較與判讀，例如第22-24題題題組，以杜甫〈觀打魚歌〉為主題，以兩篇後人註解，比較不同觀點。試題多為白話文文章並援引文言文，例如在第16-18題题題組以肥皂為主題，其中白話文本結合古文與明清文學作品，探討肥皂的演變；第19-21題題組則在白話文本中引用《自叙帖〉部分原文，考生須理解通篇引文內容方能作答。大考中心主任張新仁表示，國文有2890位缺考，缺考率略高於去年。另外，上午英文科違規最多仍是沒有攜帶有效證件高達52件；第二則是手機沒有完全關機；第三是攜帶入場的物品發出聲響，三項違規都比昨天考科還多。