武嶺巧遇山羌寶寶！小短腿過馬路奔向媽媽

▲好心民眾發現山羌寶寶後，趕緊停下車子，讓寶寶順利找到媽媽團聚。（圖／Threads@maggie870612授權提供）

直擊山羌寶寶！近日有民眾從武嶺開車下山時，在半路中幸運巧遇山羌寶寶準備過馬路，民眾趕緊停車禮讓牠，山羌寶寶確認沒有行車經過後，立馬抬起小短腿奔向對面的媽媽，可愛又逗趣的畫面吸引超過35萬人觀看，許多人也被山羌寶寶的可愛行為融化，開心直喊「真的太可愛了！」有民眾近日前往台灣公路最高點武嶺，意外在下山半路中，驚喜巧遇山羌寶寶想過馬路，民眾見狀趕緊停下車子，山羌寶寶發現沒有車子行徑後，立刻抬起小短腿猛衝朝對面的媽媽跑過去，畫面超級療癒又可愛。民眾也將這段奇遇記拍成影片，上傳至Threads分享給大家，至今已吸引超過35萬人觀看，超過2萬人按讚，許多人也被山羌寶寶的可愛模樣暴擊，直呼「小寶寶也太可愛」、「羌寶寶小碎步去找媽媽的樣子好可愛」、「好可愛！謝謝你們等他們過馬路」、「小山羌怎麼這麼圓滾滾，好像小山豬」。據了解，山羌是台灣最小的鹿科動物，分布於全台低海拔至海拔約3000公尺的闊葉林、灌叢間，全天都可以進行活動，但以清晨、傍晚活動較多。山羌的個性害羞，受驚擾時會以跳躍方式迅速逃竄，同時搖動尾巴，露出尾下的白毛來混淆敵人。過去山羌廣泛分布於全台，但近年低海拔山區多數已被開發，山羌面臨獵捕、棲地破壞、貓狗放養及棄養、人類活動等問題，造成山羌極大的生存壓力。提醒民眾，若在外遇到山羌保持冷靜、不要驚擾牠，別喧嘩、追趕，也不要開閃光燈，避免使牠們受驚嚇。