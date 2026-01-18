我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年在美國總統川普重返執政、關稅戰及 AI熱潮推升大盤的動能下，全球股市幾乎全線收高。展望2026年，專家認為，2026年川普將延續「使美國再次偉大」的精神（MAGA），更著重對美國選民「有感」的措施，並強化對戰略資源，例如稀土、石油、銅等的掌控力，預期原物料及避險資產將具備表現機會。同時，美國及中國寬鬆政策將延續，以緩解AI資本支出擴張，預期美元相對壓抑，看好歐元、澳幣升值潛力，亞洲貨幣則呈現震盪走升格局。凱基銀行財富管理處資深協理廖亭亭分析，從政策面來看，今年川普政策重點預期包括依據《國際緊急經濟權力法》所徵收的關稅判決結果、訪華行程帶來的潛在商機，以及《大而美法案》下的大規模減稅等措施，儘管政策「牛肉」不少，但根據最新民調，共和黨在眾議院掌控席次仍具高度不確定性，且川普式的門羅主義可能使美洲地區出現一定程度的動盪。因此，凱基銀行認為，2026年川普將延續「使美國再次偉大」的精神（MAGA），更著重對美國選民「有感」的措施，並強化對戰略資源，例如稀土、石油、銅等的掌控力，預期原物料及避險資產將具備表現機會。此外， 儘管2026年歐洲、澳洲、日本等部分央行降息週期步入尾聲或已啟動升息，但全球最大流動性來源—美國聯準會（Fed）仍維持寬鬆基調；市場預期至今年底仍有約2碼降息空間，且隨著Fed主席即將換屆，市場普遍預期新任主席將更偏鴿派，降息預期將續支撐今年債市表現。另外，中國作為全球第二大經濟體，為加速推進新質生產力與科技轉型，其貨幣及財政政策愈趨積極，預計透過降準、降息及購債的操作釋放流動性。凱基銀行表示，在中美2大經濟體同步寬鬆的背景下，全球資金流動性將保持充裕，利率下行也有助企業降低融資成本，緩解AI的高額資本支出所帶來的金流壓力。