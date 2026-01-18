嘉義最強景點寶座提前確定了！根據觀光署公布2025年1至10月的遊客統計數據，冠軍「文化路夜市」在短短10個月內狂吸1113萬遊客人次到訪，庭前拿下冠軍頭銜，當地早上就能吃到夜市美食，許多在地人其實也都是早上前往避開遊客人潮，現場特色也曝光了！
2025嘉義最強景點確定了！文化路夜市拿下頭銜
根據觀光署公布的最新景點觀光人潮統計數據，2025年1至10月份統計出爐，嘉義強景點毫無懸念由「文化路夜市」奪下。該景點在10個月內吸引1113萬遊客人次到訪，大幅甩開後方競爭者；第二名的檜意森活村累計445萬遊客人次，魅力也相當驚人。其餘嘉義縣市景點排名如下：
2025嘉義縣市景點觀光人次排行（統計期間1~10月）
第一名：文化路夜市（1113萬0826人次）
第二名：檜意森活村（445萬9403人次）
第三名：嘉義市立美術館（402萬1416人次）
第四名：布袋遊憩區（301萬4301人次）
第五名：嘉義公園（269萬1984人次）
第六名：嘉義城隍廟（158萬9174人次）
第七名：蘭潭（105萬4616人次）
第八名：國立故宮博物院南部院區（99萬2969人次）
第九名：阿里山國家森林遊樂區（77萬7059人次）
第十名：圓潭生態園區（24萬2427人次）
從上述榜單當中，能看到「文化路夜市」遊客人次是第二名檜意森活村與第三名嘉義市立美術館相加總都比不上，冠軍名號穩穩在手。不過，其實文化路夜市、檜意森活村、嘉義美術館都位於嘉義市區內，顯示出嘉義市近年積極經營的日式建築群打卡點、展覽藝術文青路線非常成功。
文化路夜市其實不只晚上有！內行人都在早上逛：不用人擠人
事實上，「文化路夜市」的範圍泛指位於嘉義市民權路中央廣場以南、垂楊路文化公園以北的文化路約4、500公尺的路段，白天為一般雙線車道，但到了晚上19點至23點時，當地會變成行人專用徒步區，禁止車輛進入，更獲選為台灣十大夜市之一、嘉義新八景之一。
不過，其實文化路夜市在嘉義在地人眼中，比較常被稱作文化路商圈或就直接叫做文化路，而且當地從早上就已經有店家開始經營，知名美食包含雞肉飯、粿仔湯、砂鍋魚頭、米糕與生炒花枝羹，但大多都是店面型態，小攤販則要等到傍晚才會陸續開始出攤。
知名YTE泰國娘娘也在去年9月份造訪嘉義文化路夜市，而且她也相當內行，從早上就到現場開吃，現場人潮還沒有大量遊客湧入，大多都是內行的在地人先來買午餐、晚餐；隨後娘娘一路逛到晚上，先後品嘗了生炒花枝羹、炒螺肉、雞肉飯等在地美味，也讓娘娘評價：「嘉義市的美食在文化路都吃得到了，當地的好味道沒有隨著觀光化的過程而消失掉！」
資料來源：嘉義市政府、觀光署
