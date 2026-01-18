我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊今（18）日在主場以136：116大勝夏洛特黃蜂隊。雖然勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）此役僅出手12次拿下14分，但他在場上的「吸怪」能力與黃蜂隊採取的極端防守策略成為賽後討論焦點。柯瑞在受訪時更自爆，比賽中他一度走向球員通道，其實是為了測試對方防守球員到底會「貼身」到什麼程度。本場比賽黃蜂隊對柯瑞祭出了近乎「窒息式」的緊逼防守，特別是後衛塞克斯頓（Collin Sexton）整場比賽如影隨形。柯瑞賽後笑著透露，他在比賽中一度故意往球員通道走，就是想看看塞克斯頓會不會一路跟進去。「有一個回合，我故意在後場待了很久，想看他能跟我多久，」柯瑞說道。「那回合很有趣，我們兩人都知道自己在做什麼，我們玩得很開心。」隊友梅爾頓（De'Anthony Melton）也對黃蜂的防守感到不可思議：「太瘋狂了，柯瑞只是在邊線發球，對方居然也貼身緊逼，你懂我意思嗎？」相較於柯瑞的幽默，老搭檔格林（Draymond Green）對黃蜂的防守策略則顯得不以為然。格林此役外線火力全開，攻下20分、6助攻，他直言黃蜂隊試圖用五名球員來包夾柯瑞的行為簡直是「花招」。「我見過有教練因為使用這種防守策略而被解雇，那根本行不通，」格林表示。「他們基本放空其他人，場上五人都去包夾柯瑞，所以只要我們突破分球，每個人都能獲得空位三分機會。我們投中了這些球，讓他們為這種錯誤的決策付出代價。」雖然被對手嚴防，但柯瑞賽後仍大方稱讚黃蜂隊的天賦，特別是神射新秀克努佩爾（Kon Knueppel）。柯瑞表示，看到年輕球員能以如此高產量、高效率的投射建立比賽風格，讓他感到很高興。「在我還是新秀的時候，出手次數完全不可能接近現在這樣，但他還能保持高命中率，」柯瑞說道。「這展現了聯盟現在『可能性』的樣子。看到年輕球員相信自己並付出努力，我為此感到高興。」勇士隊在此役過後，戰績持續穩步提升，全場23記三分球的表現也驗證了科爾（Steve Kerr）所言，當柯瑞吸引防守時，勇士陣中眾多的可靠射手將讓比賽變得充滿樂趣。