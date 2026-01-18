我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人在賽季初期一度高居西區第二後，湖人近期因傷病困擾戰績急劇下滑。繼上一場慘敗黃蜂後，今（18）日作客波特再度踢到鐵板。面對缺少阿夫迪亞（Deni Avdija）但韌性十足的拓荒者，單核作戰的詹姆斯（LeBron James）攻下20分、9籃板、8助攻的準大三元仍顯得孤掌難鳴，終場湖人以116：132慘敗，近5戰苦吞4敗，排名已跌至西區第6，陷入附加賽保衛戰。本場比賽湖人兩大核心唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）均因傷缺陣，進攻重擔全壓在詹姆斯身上。然而，拓荒者開賽便展現極強侵略性，首節就瘋狂製造犯規，單節獲得22次罰球，幾乎是湖人的20倍，一舉轟下40分建立領先優勢。儘管詹姆斯全場繳出20分、9籃板、8助攻的準大三元成績單，但在拓荒者的嚴密看防下，上半場12投僅3中。第四節追分關鍵時刻，詹姆斯還因防守拓荒者中鋒克林根（Donovan Clingan）時動作過大被判惡意犯規，士氣大受影響。拓荒者本季化身「豪強殺手」，包含雷霆、金塊、勇士等強隊都曾在此栽過頭。即便阿夫迪亞缺陣，中鋒克林根依舊統治禁區，繳出18分、11籃板的雙十表現，壓制了湖人薄弱的內線。此外，夏普（Shaedon Sharpe）與葛蘭特（Jerami Grant）雙雙得分破20，讓湖人顧此失彼，末節領先分差一度達到24分，早早鎖定勝局。湖人陣中雖有5人得分上雙，史馬特（Marcus Smart）轟下全隊最高的25分，八村壘（Rui Hachimura）也挹注不少火力，但在內線門神艾頓（Deandre Ayton）缺陣導致防守崩潰的情況下，仍無法挽回敗局。本場比賽另一大焦點是拓荒者的中國年輕長人楊瀚森。近期來回奔波於拓荒者主隊與發展聯盟的他，在發展聯盟表現亮眼，接連砍下「22+7」與「14+17」的數據刷新生涯紀錄。然而在NBA賽場上，楊瀚森仍需耐心等待機會。今日他在第四節勝負底定後的垃圾時間替補登場，上陣3分28秒內完全沒有出手紀錄，最終留下0分、0籃板、0助攻、1失誤的尷尬數據，正負值為 -6。對於這位新星而言，如何在正式比賽的零星時間內展現影響力，仍是其挑戰最高殿堂的重要課題。