金州勇士隊今（18）日在主場以136：116大勝夏洛特黃蜂隊，展現出重回爭冠行列的強大韌性。近15場比賽勇士已強勢取得11勝4負，戰績回升至西區上半區。賽後，勇士冠軍前鋒格林（Draymond Green）接受場邊採訪，深入剖析了球隊近期戰績回暖的內在動力，並點出除了進攻火力外，防守端的「細節轉折」才是贏球關鍵。針對黃蜂隊對柯瑞（Stephen Curry）採取的五人包夾策略，格林表示與柯瑞搭檔14年，早已看遍各種防守。他直言，對方教練曾公開表示「寧可輸球也要鎖死柯瑞」，這種極端做法反而為其他球員創造了大量空間。「柯瑞開場就告訴我：保持侵略性。我能做的就是讓他們付出代價，」格林此役命中四記三分球，精準打擊了對手的投機策略。他強調，當梅爾頓（De'Anthony Melton）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等隊友都能適時挺身而出時，對方的防守策略只會讓勇士全隊變得更好。勇士板凳部隊今晚狂轟72分，寫下賽季紀錄。格林將此功勞歸於總經理鄧利維（Mike Dunleavy）的組隊思路，特別是霍福德（Al Horford）與梅爾頓的歸隊穩住了陣腳。談到與老將霍福德的防守搭檔，格林給予極高評價：「艾爾（霍福德）是那種不需要交流，就能讀懂局勢的球員。他觀察比賽的視角非常獨到，這讓我能在場上自由游走成為破壞者。過去我曾與博古特（Andrew Bogut）等優秀內線合作，而霍福德在補位意識上更是登峰造極。」此外，他也讚賞了年輕長人波斯特（Quentin Post）在防守端的快速成長。格林對自己「防守救火員」的定位也進行了精彩論述。他點出第四節成功挑戰布蘭登·米勒（Brandon Miller）的帶球撞人，正是比賽的轉折點。「人們總盯著最後三、四個回合，但比賽過程中的轉換防守才是關鍵。如果讓他上籃加罰球，那是對方的3分；透過挑戰拿回球權並得分，這就是5分的來回轉換。」格林強調，球隊在全明星賽前必須把握主場賽程，找回生活節奏與日常規律，以爭取更高排名。勇士近期展現出的多點聯動與防守韌性，無疑向全聯盟宣告了這支昔日王者已正式回歸正軌。不過勇士近期的連勝，多少也得意於賽程助攻，對手大多不強，但是一月底開始他們將面臨「魔鬼賽程」，從背靠背打灰狼開始，他們在11場比賽中有9場是對上東西區的8強球隊，屆時才將真正反映勇士的實力。