▲學測英文今年五標預估以及歷年五標。（圖／截自得勝者）

學測進入第二天，考生人數最多的英文科的非選擇題部分，英文作文題式圖片出現疑似出現3張AI製圖。全教會表示，三張圖片無明顯連續性或邏輯對比性，容易誤導判讀；建議AI製圖時應檢視圖案符合文字提示之描述內容。英文作文考生必須寫文長至少120字單詞；提示「為近年來養寵物風氣在台灣日漸普遍，而寵物在人們生活中的角色也與過去不同。請以此為主題，並參照下列圖片，寫一篇英文作文，文分兩段。第一段描述這些圖片中所呈現的現象；第二段則根據自身經驗或觀察，說明此現象的原因以及可能的影響」。全教會表示，無法判別圖案的人物是否為同一對夫妻，也無法判讀寵物與小孩是否為同一家庭之成員，三張圖片無明顯連續性或邏輯對比性，容易誤導判讀。建議AI製圖時應檢視圖案符合文字提示之描述內容，同時閱卷時應放寬給分原則。高中教師建國高中老師劉家慧說，第三張圖片兩人手中抱的是兩隻狗，但是身後卻出現疑似貓跳台。考生可以仔細觀察圖片場景線索，但如果不確定「貓跳台」的英文，不要冒險描述。得勝者文教預估，今年英文五標頂標、前標、均標與過往三年相同，分別為13、11、8；但是後標為5、底標為4，預期比去年上升。