中華郵政公司近日公告，自今（115）年3月14日起，網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定存」轉存本金的單筆金額及每日、每月合併累加存款金額上限從原本300萬元調降至100萬元，估計逾百萬儲戶受影響。根據中華郵政統計，截至去年底，全台郵局存簿儲金帳戶超過2900萬戶，其中約114萬戶為綜合儲金帳戶，佔比約3.9%，綜合儲金帳戶可同時管理活存與定存，且可透過網路或行動郵局線上操作。不過，中華郵政已在1月15日對外公告，自今年3月14日起，調整網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定期」單筆金額及每日/每月合併累加存款金額調整為不逾新台幣100萬元，網路郵局與行動郵局轉存本金金額併計，若超過當月限額，就要到開戶郵局臨櫃辦理，因此，受新規影響估計達百萬戶根據中華郵政的說法，這次調整主要是為提升資金運用效率，並參考其他金融機構網路銀行對活期轉定期的限額做法，若欲轉入超過限額的資金，民眾仍可至開戶郵局臨櫃辦理，以確保資金順利存入定期帳戶，同時保護個人資料與交易安全。