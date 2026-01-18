我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北市士林區光華路18日上午發生火燒車，51歲蘇姓女子駕車行經陽明山區時引擎冒煙起火，緊急停車與乘客逃生。（圖／翻攝畫面）

台北市士林區光華路18日上午發生一起火燒車事故。51歲蘇姓女子駕車行經陽明山區時，車輛引擎室突然冒出濃煙並迅速起火，蘇女立即將車輛停靠路邊，並與同車乘客緊急下車逃生。由於起火地點鄰近陽明山美國渡假村，一度引發關注，所幸消防人員迅速到場撲滅火勢，未造成人員傷亡。警方於上午11時29分接獲通報後，立即派員趕抵現場，當時車輛已全面燃燒，員警隨即拉起封鎖線實施警戒，並在周邊路口進行交通疏導與人車管制，以確保用路人安全。消防單位也迅速出動多輛消防車與救災人員前往搶救，消防人員持水線灌救後順利控制並撲滅火勢，初步確認現場無人受傷。至於起火原因，仍待後續鑑定釐清。警方進一步指出，蘇女行駛途中先聞到異味，隨後發現引擎蓋冒煙，立即停車並與乘客下車避難，不久後車輛即陷入火海，所幸應變得宜，未釀成更大災害。警方也呼籲，駕駛人行車途中若發現異味、冒煙或其他異狀，應立即將車輛停靠於安全處所下車避難，並撥打110或119求助，以維護自身及他人行車安全。