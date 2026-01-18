我是廣告 請繼續往下閱讀

在2024年基隆市發生一起震驚社會的「冰櫃藏屍案」！當時69歲趙姓男子因債務糾紛遭拘禁凌虐致死，屍體多次轉移、焚屍未果後，最終被藏放在冰櫃中運送，最後遭到警方查獲。基隆地方法院審理後，依三人以上共同剝奪他人行動自由致死罪及損壞、遺棄屍體罪，判處主嫌陳張成12年徒刑，江德山11年，吳志傑11年6月，其餘涉案人員另案處理。回顧整起事件，2024年11月27日，江德山在基隆火車站巧遇與陳張成有金錢糾紛的趙姓男子，將其控制後通報陳張成，並找來吳志傑協助，3人將趙男帶至陳張成住處拘禁，逼迫其處理約300萬元債務問題。趙男稱名下有土地可變賣，但證件遺失，陳張成甚至駕駛趙男的車載其補辦證件後，仍持續將其拘禁。期間趙男僅能蜷縮在客廳狹小空間，並多次遭江、吳等人毆打凌虐。2024年11月30日晚間，吳志傑無視趙男已出現嚴重傷勢，仍持熱融膠條毆打其胸口、頸部與背部，眾人不僅未制止，也未將趙男送醫，導致趙男當晚11點左右傷重身亡。而陳張成等人為規避刑責，竟將趙男屍體衣服脫光、彎折綑綁後裝入垃圾袋，先後轉移至台中、平溪山區、露營區及倉庫冰櫃存放，期間屢次試圖棄屍、焚屍滅跡均告失敗。直到2024年12月29日，警方於基隆信義區查獲涉案貨車，在車內冰櫃發現趙男屍體，全案因此曝光。法院認定，陳張成、江德山、吳志傑在拘禁期間提供惡劣生活條件，並放任持續施暴，與趙男死亡結果具有相當因果關係，依法判刑，全案仍可上訴。