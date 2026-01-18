我是廣告 請繼續往下閱讀

台美關稅談判落幕，行政院釋出副院長鄭麗君與美方簽署合作備忘錄（MOU）的官方合照。有網友隨後翻出台灣民眾黨主席黃國昌日前率團訪美時的合影對比，發現雖然雙方都與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯合影，但規格和站位卻有驚人差距，而黃國昌「手插口袋」的動作也被批有失禮儀。台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。行政院隨後公布簽署儀式的官方照片，畫面中可見行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮及駐美代表俞大㵢，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）及AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）共同合影，展現台美關係的重要突破。有網友翻出民眾黨主席黃國昌日前率團訪美時的照片進行對比，照片中可見，黃國昌與同黨成員林子宇、王安祥、陳智菡等人，雖然都和AIT執行理事藍鶯合影，但拍攝地點與在場美方官員的層級明顯不同。除了場合規格有驚人差異，黃國昌在合照中手插口袋，引發不少批評，網友們直呼：「正式場合手放口袋拍照很不尊重人」、「社交素養非常低」；對此，政治評論員張禹宣在節目中分析2張照片，直言站位與場合規格落差極大，「黃國昌的天花板，只是鄭麗君的樓地板」。