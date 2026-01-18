我是廣告 請繼續往下閱讀

學測第二天，報考人數第二高的國文綜合能力測驗，台北市高中國文科教師群表示，以「聲音」概念貫穿整份試卷；混合題省思文學與歷史的敘事中，提到女性聲音長期被忽略壓抑或誤讀。另，台灣文史及在地國寶入題，如台灣杉、故宮國寶，甚至有特仕版電動摩托車的異業結盟等。整體難度中間偏難，鑑別度很高。中山女高老師李明慈指出， 115學測國綜，題型新穎，取材活潑，結合文學、書法、音樂、科普，整體看似平易近人，但選項設計鑑別度高。占24分的混合題明白以「聽見她的聲音」為主題，列舉明代歸有光、當代李欣倫及口述歷史訪談，省思文學與歷史的敘事中，女性聲音長期被忽略壓抑或誤讀；而選擇題亦可用「聽見文本/文學的聲音」為主軸，聲音此一概念貫穿整份試卷。其餘選擇題6-8題為台灣杉發聲，9-10題挖掘福爾摩斯偵探小說內在的聲音，16-18題以肥皂為主題，聽見本草綱目至金瓶梅、紅樓夢明清文學文化內涵的聲音；28題聽見國學常識中韻文的聲音；29題談樂曲的彈奏與聆聽；而30-31題列舉諸葛亮與曹操作品，呈現以「表」陳情的聲音，均極有特色。成功高中老師李仁展表示，最後一題出現3個推論要學生判讀為首次；第4題以韓非六項發言列表，對讀鴻門宴、燭之武退秦師、諫逐客書、孟子重要選文，若學生對經典課本不熟，短時間很難判斷。14題考量詞，以左右雙框表格，檢視五項課內選文的量詞用法，均為以往未見題型。9-10題考福爾摩斯偵探小說中可能出現的情節或歷史錯誤、22-24杜甫詩與其不同註解之對讀；李仁展說，顯示對傳統經典可能誤讀，也暗示獨立思考能力的重要性。另，台灣文史及在地國寶入題，包含6-8題的臺灣杉樹文章，及混合題丙文為台灣阿嬤的口述歷史；19-21題為藏故宮的國寶，懷素自敘帖其人其書及影響的命題，甚至有特仕版電動摩托車的異業結盟，別緻新穎。建國高中老師周杏芬說，文白比約4:6；混合題維持113年屬「一個共同主題‧三篇文本」的大型題組，必須精準閱讀、適切表達 是混合題答題，今年以聲音為主包含了解這個時代下女性聲音要被聽見，透過「丙」文呈現多元，透過歸有光〈項脊軒志〉、〈先妣事略〉、〈祭外姑文〉三篇文章及李欣倫〈水面下〉、曾秋美的阿嬤曾林阿珠訪問稿，以建構女性的聲音。中正高中老師張青松表示，大考中心有聽到外界建議，國學常識越考越少，今年有回歸，但仍表示新詩在考題出現比率仍太少。