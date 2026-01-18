中天新聞台記者林宸佑，昨被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准，橋檢指其涉嫌誘使現役軍人提供軍事情報給中國特定人士，這起案件外媒關注。
根據橋頭地檢署昨發出的新聞稿指出，陳竹君主任檢察官、周韋志檢察官指揮法務部調查局桃園市調查處、高雄市調查處、國防部軍事安全總隊、憲兵指揮部高雄憲兵隊，偵辦現退役軍人違反國家安全法、貪污治罪條例及刑法洩密等案件，於115年1月16日執行搜索某電視台記者1人及現退役軍人9人，訊畢認記者林男涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等之金額予現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關之資料予大陸人士，經周韋志檢察官訊畢，聲請羈押記者林男及現退役軍人5人，經橋頭地方法院裁定全部羈押禁見。
這起案件也被外媒關注，《美聯社》報導，台灣過去經常追查政府內部和軍方內部的間諜案件，但針對記者的調查狀況相當少見。從檢方指控的內容來看，林宸佑向9名軍人支付數千至數萬新台幣的費用，藉此讓他們向中國人士提供情報，不過，檢方並未具體說明這些「中國人士」的身份，也未說明與中國政府的關聯程度。
《美聯社》提到，中國聲稱台灣是其領土的一部分，不斷恐嚇必要時將以武力吞併台灣，近年來持續增加台海軍事壓力。美國去年底宣布對台軍售後，解放軍隨即舉行圍台大規模軍演。
國外有哪些共諜案例？
根據英媒《每日郵報》與《星期日郵報》去年11月報導，一名英國廣播公司（BBC）記者遭控擔任中國間諜，在國際組織內替中國培養潛在可用人才，該名記者先前在其他媒體擔任駐布魯塞爾記者，利用職務鎖定當地許多的國際組織、機構高層人員，尤其是掌握機敏資訊的軍事情報人士，利用包括以美人計（Honeytrap）等手段色誘高階官員。
當時英國影子外交大臣帕特爾（Dame Priti Patel）要求，針對調查結果做出緊急決議，釐清BBC是否損害國家安全。報導提到，敏感程度已引起「五眼聯盟」體系的高度關注，英國軍情五處在內的多個情報單位評估事件可能對英國國家安全造成的衝擊。
瑞典驅逐中國記者陳雪霏
2024年4月，瑞典電視台（SVT）披露瑞典安全局（Swedish Security Service）於2023年10月逮捕一名57歲中國籍女記者，這名女記者被控對瑞典國家安全構成威脅，遭驅逐出境、禁止再入境瑞典。
報導提到這名女記者在20多年前來到瑞典並持有居留證，也與一名瑞典男子結婚生子，報導指女子與中國駐瑞典大使館以及瑞典境內與中國政府有關係的人士都保持密切來往，後又被瑞典當地媒體Kinamedia披露，被驅逐的是《北歐綠色郵報》的主編陳雪霏，她同時是中歐文化協會會長，認為其大外宣身份外可能為中國收集情報。
美聯社報導，這名女記者的律師卡德柳（Leutrim Kadriu）告訴STV，他的當事人不認為自己對瑞典構成威脅。卡德柳當時敘述，「很難透露具體細節，因為攸關國家安全，許多事情都是機密」，陳雪霏被揭露過去也曾在挪威和丹麥、芬蘭和冰島等北歐國家從事新聞工作。
歷史最知名記者間諜－越戰越共范春安
范春安是在越戰期間以記者身分作為掩護的間諜，根據時代雜誌2015年的回溯報導，范春安自1966年起在《時代》雜誌越南分社工作，並於1969年正式成為該雜誌的正式員工。他是第一位成為報導越戰的美國主流媒體越南員工，但在任職時代雜誌前，他是北越共產黨的特工。
1975 年擔任《時代雜誌》西貢分社社長的蘭奇（Peter Ross Range）回憶，當時只認為范春安有點古怪，他會一次失蹤好幾天，沒人知道他去了哪裡。但事後，他們知道他那段時間至少有一部分去哪了。
范春安在18歲時就加入越共的作戰訓練，返回南越後，曾在西貢關稅處工作，暗中把法越之間往來的軍事情資通報給越共。在成為間諜之後，透過在南越情報單位任職的堂哥認識到了美國CIA上校蘭斯代爾（Edward Lansdale)並一度被其招募CIA情報員，但他隨即在接獲越共指令後，決定以記者身分作為掩護，就讀新聞系並接受CIA獎學金資助，再回到西貢後，成為記者與間諜雙面諜。
除了時代雜誌記者之外，范春安也當過路透記者以及南越官方通訊社任職，深受南越情報頭目陳金宣的賞識，儘管與南越政府立場不同，但在西貢淪陷後，身為北越間諜的他仍將陳金宣偷偷送出西貢。
