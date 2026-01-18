我是廣告 請繼續往下閱讀

現在不少民眾習慣網路購物，但也讓詐騙集團有機可乘。一名女子近日收到簡訊通知，指有一件貨到付款包裹送達超商，金額為1888元，當她前往取貨時，幸虧細心的超商店員發現包裹外箱標示「廠商：萬事宜」，研判為常見詐騙包裹，立刻出面阻止，才讓女子沒有受騙上當。女子表示，自己平時確實有網購習慣，但對這筆訂單毫無印象，原本一度以為是自己忘記下單。所幸店員主動提醒，讓她當場嚇出一身冷汗，也對店員的細心與專業表達感謝。女子事後在 Threads 分享自身經驗，貼文曝光後引發網友熱烈討論，不少人也分享類似遭遇，超商從業人員更紛紛現身留言，整理出多項「詐騙包裹」的共通特徵。有網友彙整指出，，這些名稱常以不同變形方式反覆出現，讓人難以察覺異狀。多名超商店員也分享實務經驗指出，，門市人員在整理包裹時，通常會特別做記號或通報內部系統，以避免不知情的民眾付款受騙。不少超商從業人員坦言，攔阻詐騙包裹早已成為日常工作，更有店員透露「一天就能挑退十多件詐騙包裹，金額、廠商幾乎一模一樣」。根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，114年9月網路購物詐騙報案件數高達3,625件，為各類詐騙手法之首，顯示詐騙集團仍大量利用民眾網購與貨到付款習慣行騙。警方指出，目前「超商包裹詐騙」主要分為兩種類型刑事警察局提醒，民眾若遇到來源不明的貨到付款包裹，應直接拒收；若已付款取貨，務必在7天內透過超商客服或申訴平台申請退款，並保留完整包裹外箱及寄件資料，方便後續處理。此外，警方也呼籲，網購時應選擇具信譽的平台，付款前再次確認訂單內容與寄件資訊是否正確。若對包裹來源有疑慮，可撥打165反詐騙專線諮詢，降低受騙的風險，守住自己的荷包。