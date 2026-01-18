我是廣告 請繼續往下閱讀

115學第2天上午英文科登場，不少考生走出考場後的共同感受是整體題目答題順暢，但有幾個地方很卡。多數人認為閱讀與翻譯題相對好掌握，真正拉開差距的反而是詞彙與部分綜合、混合題，要能抓到語境、甚至得靠刪去法才有把握。有考生分享，題目用字大致仍落在高中常見範圍，但今年「一字多義」出現得更頻繁，看到熟悉單字卻不一定能馬上對上正確意思，容易在選項間猶豫，必須回到前後文找線索，「不是不會，是要想一下」。也有考生點名「混合題」，題組結合村落地圖與店家特色描述，要把資訊讀懂、對應到問題再選出正確店家，不能只靠掃描關鍵字就解決。相較之下，閱讀測驗給不少人「鬆一口氣」的感覺。考題內容涵蓋中世紀螺旋樓梯、南極探險隊脫困等主題，有考生認為專有名詞比去年少，文章脈絡也算清楚，只要把段落重點抓到，答題節奏就能回穩。中譯英則被不少人視為「送分題型」，句子方向明確，不需要堆艱深字彙，較能照平常練習的方式寫出來。寫作題同樣獲得不少正面回饋。今年作文以圖引導，畫面一邊是家長帶孩子外出、在家照顧小孩，另一邊則對照帶狗出門、餵狗吃飯，明顯指向「毛小孩」與少子化的社會現象。考生普遍覺得題意很直觀，不怕離題，也容易舉生活例子延伸，「會寫的人可以寫得很滿」。不過，也有考生認為，雖然整體感覺不算刁鑽，但今年作文不只要描述圖片，還要進一步談原因與影響，和以往偏「看圖抒發」的寫法不太一樣，寫到後段必須更有架構。