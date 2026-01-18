我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒會長蔡其昌今（18）日出席品牌活動，談到中華隊名單不公布原因相當複雜，其中旅美選手必須牽涉到大聯盟官方、工會以及各球團狀況。雖然大會有基本的投球限制，但球團可能會針對選手制定相關嚴格規範，中華隊必須做出取捨，將在30人名單公佈後一次對外說明。此外，旅美好手鄭宗哲轉戰紐約大都會隊，蔡其昌指出，「中華隊要重新再跟大都會隊談一次。」中華隊雖然已經啟動第一階段春訓，但整體43人名單並未公布，蔡其昌表示，美職體系的球員程序複雜，「裡面有大聯盟官方、工會、各球團以及選手的每一個人的狀況。這裡面有官方的限制、球團的限制。」他直言，官方有公佈投手可以投幾顆球，但球團本身又會針對特定選手進行相關限制，「所以教練團的選擇，會很複雜且困難。」蔡其昌舉例，如果某位旅美投手球速、球威很夠，但是因為球團給予選手出賽的限制太多，那教練團有可能會割捨，「所以我們沒有辦法一次跟大家報告（名單）的原因在這裡。」蔡其昌說，等到最終的30人名單出爐，將會正式與外界做說明，「這階段因為複雜程度太高，所以（名單）可能隨時在調整。旅美野手鄭宗哲昨日在讓渡名單中被大都會隊挑走，一週內從海盜隊轉往光芒隊又到大都會隊，蔡其昌說是「一波三哲」，「關於鄭宗哲的訓練狀況，我們上次是跟光芒隊談的，他現在去大都會隊，我們等於又要重新再跟大都會隊談一次。」蔡其昌直言，中華隊陣中除了本土選手，還有旅日、旅美以及旅韓，「所以很複雜，（30人出爐）再跟大家做一個比較詳細的報告。」