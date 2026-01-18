我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市長初選結果揭曉，立委陳亭妃以2％差距擊敗黨內對手林俊憲，將代表民進黨力拚台南首位女市長，更是將6度對決「老對手」國民黨立委謝龍介。國民黨台北市議員詹為元指出，如果藍委謝龍介能當選，賴清德不是沒有幫忙而已，是直接扯陳亭妃後腿，避免根基被拔掉。詹為元17日在政論節目《週末大爆卦》中表示，不只是林俊憲跟陳亭妃不容而已，賴清德根陳亭妃過去是水火不容，才會讓林俊憲跟陳亭妃的對立感很強，因為是新仇舊恨的加總，如果陳亭妃當選台南市長，一定會拔掉賴清德這些基層的樁腳，不然養著過去跟她站在對立面的賴清德子弟兵幹嘛？「一定收攏，或把他拔掉！」詹為元認為，陳亭妃如果要確保她的政治前途不被賴清德抹滅，方法很簡單，就是把台南發生的一切污黑、見不得陽光的事情，全部抓出來握在手裡，用來威脅賴清德，所以對賴清德來說，陳亭妃當選比謝龍介當選的威脅度更高。詹為元指出，雖然謝龍介從議員就針對賴清德、一路監督到現在，但陳亭妃一定更了解民進黨內部的派系網絡、利益網絡，按照這個邏輯，如果陳亭妃這次落選，不只是賴清德完全沒有幫忙，是直接扯後腿，陳亭妃才會落選。詹為元直言，賴清德要看台南誰當選對自己更有利，如果今天是謝龍介當選，至少賴的根基不會被拔掉，下一次再努力，台南市還會是囊中物，一樣拿得回來。