準備迎接農曆春節，無論是開車返鄉與家人團聚，或是安排一趟久違的海外旅行，「安全」都是最重要的課題，產險業者提醒民眾，在享受假期前，別忘了為自己與家人準備一份安心保障，像是準備返鄉或計畫春節出遊的駕駛朋友，國內公路旅遊可增加「ETC 高速公路碰撞險」；若是選擇出國度假則可投保「海外旅遊險」，兼顧醫療與不便保障。春節連假期間，國道車流量大增，事故風險亦隨之攀升。國泰產險首創「ETC高速公路碰撞險」，專為長途駕駛需求設計，1年保費僅165元，即可享有5000公里行車保障，不論自撞或被撞都能定額理賠。此外，最大特色是「保險用多少、付多少」，若1年內未行駛完5000公里，扣除手續費後將依比例退還保費。年節期間，國泰產險建議車主檢視愛車的保障內容。除了基本的強制險外，也可評估增加車體險、竊盜險及颱風洪水險等保障。此外，「第三人責任險」與「超額責任險」更是關鍵，其中第三人責任險可分攤對方車輛維修或人員受傷費用，而超額責任險則能進一步拉高保障上限，因應發生多車事故或碰撞千萬豪車時，可能面臨的高額賠償壓力。春節旅遊旺季適逢流感高峰季節，尤其人潮聚集之處更需留意，國泰產險提醒，民眾投保海外旅遊險時，務必選擇涵蓋「法定傳染病」保障，避免海外醫療費用成為旅程負擔。以國泰產險「海外突發疾病醫療保險（乙型）」為例，若於海外感染流感併發重症、麻疹、登革熱、瘧疾等法定傳染病，從門診、急診到住院費用皆可理賠，最高保障達120萬元。此外，因應近年國人熱愛赴日本、韓國旅遊，國泰產險將住院醫療代墊服務擴及日、韓兩地，民眾若於旅途中因意外或疾病住院，經當地醫院同意第三方代墊時，可由合作夥伴「聯合國際救援公司」直接代墊醫療費用，協助旅客在異地面臨緊急狀況時，能安心專注於治療。另外，民眾在乎的海外旅行急難救助保險，國泰產險也提供最高300萬元的保障。除醫療險保障外，另也有多項不便險保障，包括班機延誤最高理賠2萬元、旅程取消最高理賠10萬元 ，亦針對「海外旅遊險」全新推出3項附加保障，包括「寵物寄宿延長補償」、「特殊活動取消慰問如遊樂園、演唱會」，還有「租車事故保險」，民眾可依自身需求彈性選擇最適合的保障組合。